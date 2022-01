Checco Zalone super ospite a Sanremo, l’avviso ad Amadeus: «Hai pagato il mutuo? Perché dopo non lavorerai più…» – Il video

Dopo un lungo corteggiamento, Checco Zalone sarà ospite del prossimo Festival di Sanremo. Il direttore artistico Amadeus è infatti riuscito a chiudere le trattative per avere a fianco a sé, sul palco dell’Ariston, il comico pugliese per una delle cinque serate della kermesse canora, in programma dall’1 al 5 febbraio. In un video pubblicato sui social del tre volte direttore artistico della kermesse e della compagna Giovanna Civitillo (“Ormai solo Amadeus ha un profilo di coppia“, cantava non a caso Lo Stato Sociale in Combat pop), il conduttore chiede a Zalone: «Checco, ci vieni questa volta a Sanremo?». E il comico pugliese ribatte mettendo in guardia il direttore artistico dall’ostinata scelta di volerlo sul palco dell’Ariston: «Ma tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tua figlia? No, perché dopo non lavorerai più…forse a Telelombardia». E poi la firma. Accordo chiuso. Ed è solo un assaggio.

