Eurovision Song Contest, San Marino spariglia le carte: Achille Lauro tra i candidati

È successo davvero. E alla fine sarà Achille Lauro. In questi giorni è partito sui social il meme di San Marino. In base al regolamento dell’Eurovision Song Contest per ogni Paese c’è solo un artista che può partecipare alla gara. Per l’Italia questa opportunità è concessa solo a chi arriva primo al Festival di Sanremo. Nell’edizione di quest’anno quindi saranno Mahmood e Blanco a portare il tricolore. Per tutti quelli che non sono arrivati sul gradino più alto del podio non ci sono speranze. O quasi. La Rappresentante di Lista e Tananai hanno cominciato a scherzare sui social proponendosi per rappresentare i colori di San Marino. Per farlo infatti basta vincere Una voce per San Marino, un contest in onda sull’emittente locale. Sembrava il tipico meme social e invece nella conferenza stampa che si è tenuta all’Hotel Westin Palace di Milano è arrivata la conferma ufficiale: in gara a San Marino ci sarà anche Achille Lauro. Riuscirà a centrare questa seconda opportunità per entrare all’Eurovision?

Il caso di Achille Lauro, quasi un ripescaggio, potrebbe essere quindi il primo di una nuova tradizione. Open ha chiesto all’organizzazione de Una voce di San Marino se fossero arrivate altre richieste La risposta è sì, ma troppo in ritardo: «Ultimamente stanno arrivando richieste e inviti. Non posso dire che non sia arrivato un messaggio. I tempi erano ormai chiusi. Una formale domanda non è mai arrivata. Probabilmente, alcuni hanno fatto una richiesta ma abbastanza tardiva. Se alcuni artisti si sono accorti dell’esistenza di questo Festival adesso, hanno piena possibilità di pensarlo per il prossimo anno. Avevamo un concorrente strepitoso da Israele ma anche lui si è mosso in ritardo. Un festival non si organizza in pochi giorni ma adesso è noto. C’è la possibilità tramite questo Festival di partecipare all’Eurovision». Una Voce di San Marino andrà in scena la sera del 19 febbraio al Teatro Nuova Dogana: si potrà seguire anche su Rtv San Marino.

