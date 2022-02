Sanremo 2022, Tananai conquista anche Jovanotti: su TikTok la cover di «Sesso Occasionale» – Il video

Il fenomeno Tananai arriva anche sul profilo TIkTok di Jovanotti. E il risultato non è niente male

Maglietta di Tananai ispirata al design degli Iron Maiden, chitarra tra le mani e cappellino fucsia. Nonostante l’ultimo posto nella classifica del Festival di Sanremo, Tananai è riuscito a conquistare anche Lorenzo Jovanotti. Su TikTok, Jova ha suonato una cover acustica di Sesso Occasionale, un omaggio parecchio apprezzato dal pubblico, visto che il video ha totalizzato oltre 300 mila visualizzazioni e 47 mila like. Entusiasti i commenti: «La cosa più bella vista oggi», «Basta, la mia vita è completa», «Tananai come stile di vita». Jovanotti è reduce dal successo a Sanremo ottenuto proprio nella serata dedicata a cover e duetti: in quell’occasione però era salito sul palco dell’Ariston e aveva cantato un medley con Gianni Morandi. Nonostante sia stato stroncato dalla critica, nelle ultime settimane Tananai è diventato un fenomeno sui social: su Spotify Sesso Occasionale è già arrivata a 4,5 milioni di ascolti. Un dato imparagonabile a quella di Brividi, già sopra i 33 milioni, ma più alto di quello di Apri tutte le porte di Morandi (terzo classificato) che arriva invece a 4,4 milioni di ascolti.

