Crisi Ucraina, Putin: «Ho autorizzato azioni militari nel Donbass». Esplosioni a Kiev

Il presidente della Russia Vladimir Putin ha annunciato un’operazione militare in Ucraina per difendere i separatisti nell’est del Paese. «Ho preso la decisione per un’operazione militare» nel Donbass, ha detto in una dichiarazione a sorpresa in televisione nella notte. Il presidente Zelensky rivela di aver chiesto un colloquio a Putin senza successo e che la Russia ha concentrato quasi 200 mila uomini e mezzi pesanti al confine. Una circostanza confermata dalle immagini satellitari. Zelensky ha anche detto che la Russia ha approvato un intervento militare in Ucraina e si è appellato al popolo russo: «Siamo diversi ma possiamo non essere nemici». Lo spazio aereo del paese è chiuso. A breve si riunirà il Consiglio di Sicurezza dell’Onu. I separatisti annunciano un attacco al Donbass. Ma il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price in un tweet sostiene che gli annunci siano una false flag: «Attenzione alle campagne di disinformazione del Cremlino – scrive – che cercano di giustificare un’azione militare: nessuna prova supporta queste false affermazioni».

Il discorso dello Zar

Il presidente Putin ha annunciato un’operazione militare nel Donbass per la difesa dei separatisti ucraini. E ha chiesto a Kiev di deporre le armi. L’annuncio a sorpresa arriva mentre si è riunito il Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Putin ha detto che la Russia reagirà contro chi interferisce nell’operazione e ha esortato le forze ucraine a consegnare le armi e a lasciare il territorio del Donbass. Ha aggiunto che un’ulteriore espansione della Nato è «inaccettabile» e ha detto che vuole liberare l’Ucraina dell’Est «dai nazisti». «I nostri piani non includono l’occupazione», ha concluso il presidente. Il giornalista della Cnn Matthew Chance ha sentito esplosioni nitide a Kiev.

Separatisti: attacchi nel Donbass. Kiev: falso

I separatisti ucraini sostengono che le forze di sicurezza di Kiev hanno bombardato Donetsk con dieci ordigni vietati dagli accordi di Minsk. Il bombardamento viene segnalato in direzione del villaggio della miniera di Trudovskaya (periferia di Donetsk) e sarebbe stato registrato alle 2:40 ora locale. Secondo gli Stati Uniti però si tratta di una false flag. Lo sottolinea il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price in un tweet: «Attenzione alle seguenti campagne di disinformazione del Cremlino – scrive – che cercano di giustificare un’azione militare: nessuna prova supporta queste false affermazioni». L’Ucraina, sottolinea Price, «non sta commettendo genocidio, non sta attaccando Donests o Luhanksk e non sta conducendo attacchi terroristici».

Spazi aerei chiusi

Mentre arrivano una serie di attacchi ai siti governativi ucraini, i due paesi chiudono lo spazio aereo. Mosca chiude solo quello verso il confine Nordest. Secondo il sistema di allerta internazionale per il personale aereo Notam «I voli di aerei civili entro i confini delle regioni di Kiev, Dnipro, Lvov, Odessa, Simferopol sono limitati a causa di una potenziale minaccia per l’aviazione civile», afferma il rapporto.

Blinken: stanotte la Russia invade

Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha detto in un’intervista ad Abc News che la Russia sta dando i suoi ritocchi finali al suo schieramento di forze prima dell’invasione. Blinken ha detto che non poteva essere più preciso, ma che «tutto quello che abbiamo visto nelle ultime ore dice che la Russia si sta preparando per avere le sue forze pronte in tutti i confini ucraini. A nord, a est, a sud, a ovest. Per essere pronta a un’invasione totale». Che potrebbe avvenire «prima che la notte sia finita».

Zelensky: niente risposte da Putin

Nella notte il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky rivela di aver chiesto un colloquio telefonico a Vladimir Putin senza ottenere risposta. «Ho preso oggi l’iniziativa di un colloquio telefonico con il Presidente della Federazione Russa. Risultato: silenzio», ha sostenuto durante un discorso all’Onu. Zelensky ha aggiunto che ci sono 200 mila soldati russi al confine con il suo paese: «Gli ucraini non vogliono la guerra, le autorità non vogliono la guerra, ma se saremo attaccati ci difenderemo». Infine si è appellato al popolo russo: «Siamo diversi ma possiamo non essere nemici».

