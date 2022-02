«Le prossime 24 ore saranno cruciali per l’Ucraina»: lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky stanotte dopo un colloquio con Boris Johnson. E oggi chiede nuovamente l’adesione immediata del suo paese all’Unione europea. Intanto l’ambasciata Usa esorta i cittadini americani a lasciare il paese. E i media scrivono che la Bielorussia è pronta a scendere in campo con la Russia. Mentre Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino di origini russe vicino a Putin e considerato uno dei candidati per il governo fantoccio se la Russia dovesse prendere Kiev, è evaso dagli arresti domiciliari. Nella notte altre esplosioni si sono udite nella Capitale. Il Canada annuncia che fornirà altre armi all’Ucraina. Alle 15.00 (ora italiana) si sono conclusi i colloqui tra la delegazione ucraina e quella russa sul confine della Bielorussia. La delegazione di Kiev, come anticipato nella giornata di ieri, ha richiesto l’immediato cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe dall’Ucraina.

15.20 – Gli Usa ai cittadini americani: «Lasciate immediatamente la Russia»

«Gli Stati Uniti sollecitano tutti i cittadini statunitensi a lasciare immediatamente la Russia attraverso le opzioni di viaggio commerciali ancora disponibili». È quanto comunicato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, che ha innalzato il livello di allerta da “4” a “Do not travel“, chiedendo a tutti i cittadini statunitensi di non viaggiare né verso la Russia né la Bielorussia, a seguito «dell’attacco non provocato e ingiustificato delle forze militari russe in Ucraina».

15.05 – Conclusi i colloqui Mosca-Kiev

Si sono conclusi i colloqui negoziali tra Ucraina e Russia, in una località segreta al confine bielorusso con l’Ucraina, sulla riva del fiume Prypyat. Lo ha riferito il consigliere del ministero dell’Interno di Kiev. «La delegazione russa è pronta a negoziare tutto il tempo necessario per raggiungere un accordo», aveva dichiarato prima dell’incontro il capodelegazione russo, Vladimir Medinsky, mentre l’Ucraina si è presentata chiedendo il cessate il fuoco immediato e il ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino.

14.57 – Il Times: «400 mercenari già entrati in Ucraina per uccidere Zelensky»

Secondo quanto riportato dal Times, 400 mercenari russi sarebbero entrati in Ucraina con la missione di assassinare il presidente Zelensky e altri membri di spicco del suo governo. La spedizione sarebbe composta dal gruppo paramilitare Wagner: i miliziani sarebbero stati fatti rientrare cinque settimane fa da una missione in Africa con la promessa di una ricompensa sostanziosa. Le autorità di Kiev hanno saputo della spedizione criminale nella mattinata di sabato scorso. Di risposta la decisione di imporre un coprifuoco totale su tutta la città durato fino a questa mattina con l’obiettivo di proteggersi dai sabotaggi di Mosca.

14.40 – La Svizzera non è più neutrale: sì alle sanzioni per la Russia

«Ci allineiamo integralmente alle sanzioni imposte dall’Ue alla Russia nell’ambito della crisi ucraina». A diffondere l’annuncio è il presidente svizzero Ignazio Tassis che con poche parole comunica una storica decisione di non neutralità nei confronti dell’aggressore russo. Pochi giorni fa l’account ufficiale del governo svizzero su Twitter aveva condannato apertamente l’attacco di Mosca all’Ucraina.

14.10 – La Russia chiude spazio aereo a 36 Paesi. Coinvolta anche Italia

Nient’altro che una «misura simmetrica». Cosi il Cremlino avvisa sulla decisione di chiudere lo spazio aereo russo alle compagnie di 36 Paesi tra cui Italia, Franca, Spagna e Germania. L’ordine arriva di tutta risposta alla decisione che i Paesi occidentali avevano preso nelle ultime ore di chiudere i voli alle compagnie aeree russe. A farlo sapere è l’ente federale russo per l’aviazione civile, ribadendo come la disposizione sia nient’altro che il frutto di una risposta alla pari con le decisioni “punitive” dell’Occidente.

13.35 – Borrell gela l’Ucraina: «L’adesione all’Ue non è tema in agenda»

Nelle ultime ore l’invito accorato del presidente ucraino Zelensky di annettere nel più breve tempo possibile il proprio Paese all’interno dell’Ue sembrava essere stato ascoltato. Il presidente del Consiglio Ue Charles Michel aveva riportato di una discussione che sarebbe cominciata «a breve». Subito dopo il dietrofront dello stesso Michel aveva comunicato di «Stati membri piuttosto divisi sulla questione». Ora a dare una risposta definitiva alla domanda ucraina è l’Alto rappresentante della politica estera Josef Borrell. Poco prima del consiglio straordinario sulla Difesa ha dichiarato: «Il tema non è in agenda».

13.31 – Zelensky: «Creata la Legione Internazionale»

Mentre le forze russe continuano ad invadere il territorio ucraino e le delegazioni dei due Paesi siedono al tavolo dei negoziati, il presidente ucraino Zelensky annuncia la nascita di una «Legione Internazionale» pronta a combattere l’aggressore. «Abbiamo già migliaia di richieste da parte di stranieri che vogliono unirsi alla resistenza degli occupanti russi e proteggere la sicurezza mondiale dal regime di Putin».

13.12 – Flotte russe in allerta da combattimento

L’agenzia di stampa ufficiale russa Tass riferisce di un comunicato del ministro della Difesa Serghei Shoigu al presidente Vladimir Putin: le squadre russe nei posti di comando della Forza missilistica strategica e le flotte del nord e del Pacifico sono state messe in allerta da combattimento rafforzata. Poche ore fa un altro importante stato d’allerta era stato annunciato dal presidente Putin per il deterrente nucleare. Ora il portavoce del Cremlino Peskov spiega come la scelta di Mosca sia stata in risposta «alle minacce della ministra degli Esteri britannica Liz Truss» che ieri aveva tra l’altro assicurato sostegno alla partecipazione di volontari britannici in Ucraina. «Ci sono state dichiarazioni inaccettabili fatte da diversi esponenti occidentali su possibili scontri fra Nato e Russia», ha continuato Peskov, «dichiarazioni i cui autori non intendo svelare sebbene si tratti del ministro degli Esteri britannico», ha concluso con tono sarcastico.

13.02 – La mappa aggiornata dell’attacco russo

12.51 – Draghi a colloquio con Macron, Scholz e von der Leyen

Il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi parteciperà alla video call prevista per questa sera con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Il tema su cui i leader si confronteranno è quello della guerra in Ucraina. Secondo le fonti governative il premier Draghi sarà presente anche all’incontro, sempre in video chiamata, con gli alleati e con la Nato previsto nel pomeriggio. Come riportato dal presidente della Camera Roberto Fico, nella giornata di domani invece il premier Draghi «renderà comunicazioni nell’Aula della Camera sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina».

12.40 – Mosca: «Preso il controllo attorno alla centrale nucleare di Zaphorizhzhya»

Mentre le delegazioni di Ucraina e Russia siedono al tavolo dei negoziati, la Difesa di Mosca annuncia la conquista da parte delle truppe russe «delle cittadine di Berdyansk e Enerhodar», nel sud est dell’Ucraina. Gli invasori fanno sapere che hanno preso il controllo anche della regione attorno alla centrale nucleare di Zaphorizhzhya. L’agenzia Interfax conferma attraverso un comunicato che «l’impianto continua la sua attività e che «i livelli di razioni sono normali».

12.36 – Zelensky: «16 bambini uccisi da inizio invasione»

Il bollettino dei morti continua ad aggiornarsi e dopo le ultime dichiarazioni di Kiev sui 5.300 soldati russi morti finora, il presidente ucraino Zelensky riporta di 16 bambini uccisi nei primi quattro giorni di guerra e altri 45 feriti.

12.15 – Roman Abramovich al tavolo dei negoziati

Secondo quanto riferito dal Jerusalem Post e confermato dal Guardian il milionario russo-israeliano Roman Abramovich sarebbe stato chiamato sotto richiesta dell’Ucraina al tavolo dei negoziati per aiutare nei colloqui. «Posso confermare che Roman Abramovich è stato contattato dalla parte ucraina per il supporto nel raggiungimento di una risoluzione pacifica e che da allora ha cercato di aiutare», ha detto il portavoce dell’ex presidente Chelsea riportato dal Guardian. «Considerando la posta in gioco, chiediamo la vostra comprensione sul motivo per cui non abbiamo commentato né la situazione in quanto tale né il suo coinvolgimento». Negli ultimi giorni l’imprenditore russo-israeliano era finito nel mirino della critica in Inghilterra per via dei suoi legami con l’apparato statale russo e con il presidente Vladimir Putin.

11.35 – Iniziati i colloqui tra Ucraina e Russia

Uno dei momenti più delicati degli ultimi giorni è arrivato. La delegazione russa e quella ucraina si sono ufficialmente sedute al tavolo dei negoziati nel tentativo di trovare il compromesso per il cessate il fuoco. Dopo gli scontri sulla proposta del Cremlino di incontrarsi a Minsk, vista di cattivo occhio da Kiev, il dialogo è stato spostato in una località segreta al confine tra Bielorussia e Ucraina. Il video in diretta pubblicato su YouTube dall’emittente russa Beta mostra i primi momenti delle due delegazioni al tavolo.

11.24 – Il Cremlino: «Da parte dell’Ue misure non amichevoli»

Nel braccio di ferro tra potenze il Cremlino torna a parlare ai leader europei definendo le misure prese nelle ultime ore «espressione di un atteggiamento non amichevole» e di decisioni «ostili contro la Russia». Sono ore decisive per la guerre: le delegazioni di Russia e Ucraina si siederanno al tavolo dei negoziati cercando, almeno sulla carta, di trovare un compromesso per il cessate il fuoco. «Non sveleremo la nostra posizione prima dei colloqui», fa sapere Mosca.

11.10 – Michel: «Kiev sta preparando domanda di adesione all’Ue»

«Il governo ucraino sta preparando la richiesta ufficiale per aderire all’Ue». A farlo sapere è il presidente del Consiglio Ue Charles Michel in un’intervista ad alcuni media europei. «Questo vuol dire che la Commissione dovrà prendere una decisione ufficiale così come il Consiglio Ue. Credo che il dibattito ci sarà molto presto», ha aggiunto. Nelle comunicazioni ufficiali fornite alla stampa il presidente del Consiglio Ue ha parlato della necessità di un’Unione Europea compatta nella difesa: «Credo sia un’urgenza. Dobbiamo difendere l’ordine internazionale basato sulle regole. E difendere il diritto internazionale. La minaccia brandita ieri si aggiunge ad altre provocazioni che cercano di instaurare una sorta di terrorismo geopolitico», ha continuato Michel facendo riferimento al pericolo del nucleare citato nelle ultime ore dallo stesso Putin. «Dobbiamo rispondere con fermezza e compostezza».

10.40 – Ucraina: 5.300 russi morti finora

Sarebbero circa 5.300 i russi morti dall’inizio dell’invasione, giovedì scorso, dell’Ucraina. È il nuovo bilancio fornito da parte ucraina e riportato dal Guardian, che sottolinea come non sia possibile verificare i dati in modo indipendente. Il bilancio dei militari di Kiev parla anche di 191 tank, 29 velivoli, altrettanti elicotteri e 816 blindati distrutti.

10.20 – Zelensky chiede ai soldati russi di «deporre le armi»

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha invitato i soldati russi a «deporre le armi» in un video diffuso poco prima dell’inizio dei negoziati con Mosca. Nei negoziati – la delegazione ucraina comunica di essere arrivata sul posto – Kiev chiederà il ritiro delle forze russe. «Deponi le armi, esci di qui, non credere ai tuoi comandanti, non credere ai tuoi propagandisti. Salvati solo la vita», dice nel video Zelensky in russo.

10.10 – «I russi: I civili possono lasciare Kiev»

«I civili possono lasciare liberamente Kiev percorrendo la strada Kyiv-Vasylkiv, che è sicura», assicura il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. «Tutti i civili possono lasciare liberamente la capitale ucraina percorrendo la strada Kyiv-Vasylkiv. Questa strada è aperta e sicura», dice Konashenkov. Le forze russe «effettuano attacchi esclusivamente su siti militari», spiega, e «non vi è alcuna minaccia per la popolazione civile».

9.57 – La Cina invita alla calma dopo l’allerta nucleare

Wang Wenbin, ministro degli Esteri cinese, chiede a «tutte le parti» di «mantenere la calma e di esercitare moderazione». Per «evitare una ulteriore escalation» dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha messo in allerta il deterrente nucleare della Russia.

9.35 – Zemmour: I rifugiati ucraini? Meglio in Polonia

Eric Zemmour, candidato di estrema destra alle elezioni presidenziali, dice che l’arrivo dei rifugiati ucraini rischia di «destabilizzare la Francia». «Preferisco che stiano in Polonia», dice. «Condivido e capisco l’emozione nei confronti delle popolazioni ucraine. Ma non è una cosa buona strappare delle persone così, lontano dal loro Paese, e destabilizzare la Francia che è già sommersa dall’immigrazione», dice il candidato del movimento Reconquete ai microfoni di Radio RTL. Secondo la Commissione Ue circa 300 mila persone con passaporto ucraino sono arrivate in Europa: metà in Polonia, dice Varsavia. Scappano dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Vladimir Putin. «Penso che i polacchi abbiano scelto di accoglierli tutti. Penso che dobbiamo aiutare i polacchi ad accoglierli, preferisco che stiano in Polonia. Potranno più facilmente tornare a casa loro quando la guerra sarà finita», dice Zemmour. Secondo la sua rivale Marine Le Pen bisogna «certamente» accogliere i rifugiati ucraini, «sotto l’egida dell’Alto commissariato ai rifugiati delle Nazioni Unite. Bisogna rispettare la Convenzioni di Ginevra».

8.20 – L’esercito russo ai cittadini di Kiev: «Potete lasciare la città»

L’esercito russo fa sapere che tutti gli abitanti di Kiev possono lasciare la città. Le forze armate di Mosca hanno fatto sapere che lo spazio aereo dell’Ucraina è sotto il controllo della Russia, così come le città di Berdyansk e Enerhodar. Gli ucraini smentiscono. L’armata russa ha anche accusato l’esercito ucraino di usare la popolazione come scudo umano. Gli ucraini invece sostengono che l’esercito abbia rallentato l’iniziativa militare oggi anche se sta tentando ancora di conquistare alcune città.

7.47 – Suonano le sirene d’allarme

All’alba del quinto giorno dell’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca le sirene d’allarme sono suonate in diverse città del Paese. Lo riferisce la Bbc online. Sirene antiaeree sono state udite anche nella regione di Lugansk e Zhytomyr. Oggi è in programma l’incontro tra le delegazioni ucraina e russa in Bielorussia. L’esercito fa sapere che Kiev è ancora sotto il controllo ucraino. Intanto la Banca centrale della Russia alza il tasso di riferimento al 20%. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. La Banca centrale russa ha motivato la decisione con il drastico cambiamento delle condizioni esterne. L’aumento dei tassi si è reso necessario per rendere più attraenti i depositi.

7.45 – Sospesi gli acquisti del gas russo

Alcuni acquirenti di gas naturale hanno sospeso gli acquisti dalla Russia. L’agenzia Bloomberg fa sapere che importatori dall’Asia al Sud America hanno deciso di interrompere temporaneamente l’acquisto di spedizioni di Gas dalla Russia in attesa di maggiore chiarezza sulle restrizioni contro le banche e le società di Mosca. Nel frattempo i piccoli importatori stanno trattando per ottenere lettere di di credito dalle banche per acquistare il gas russo, fermando di fatto il loro approvvigionamento. Almeno due delle più grandi banche statali cinesi stanno limitando i finanziamenti per l’acquisto di materie prime russe, conclude Bloomberg.

7.30 – Tutto pronto per il negoziato

In Bielorussia tutto è pronto per ospitare i negoziati Russia-Ucraina. In attesa dell’arrivo delle delegazioni. Lo ha twittato poco fa il ministero degli Esteri bielorusso accompagnando l’annuncio dei negoziati tra Kiev e Mosca con una foto della sede a Gomel, al confine tra Ucraina e Bielorussia, nell’area del fiume Pripyat. Intanto la Repubblica Popolare di Donetsk ha deciso di sospendere la mobilitazione: lo ha annunciato il capo dell’autoproclamata repubblica, riconosciuta la scorsa settimana dalla Russia di Vladimir Putin, Denis Pushilin.

6.35 La Banca Centrale russa vieta la vendita di titoli

La banca centrale della Russia ha dato indicazione ai broker di non soddisfare temporaneamente gli ordini di vendita di titoli da parte di stranieri a partire da oggi. Lo riporta l’agenzia Bloomberg. Intanto il Kazakistan ha fatto sapere che non invierà contingenti militari in Ucraina. La Borsa russa aprirà con tre ore di ritardo.

5.34 Google Maps si ferma

Google Maps ha bloccato alcune sue funzioni in Ucraina per proteggere la popolazione. Le funzionalità disabilitate includono la sovrapposizione del traffico in tempo reale di Google Maps e Live Busyness, una funzione che mostra eventuali concentrazioni di persone in una posizione in un momento dato.

5.00 – Esplosioni a Kharkiv e Kiev

Nella notte sono state udite esplosioni a Kharkiv e a Kiev. Lo ha fatto sapere il Servizio statale per le comunicazioni sul suo canale Telegram. In una dichiarazione separata, ha riferito di un edificio residenziale nella città di Chernihiv, nell’Ucraina settentrionale, in fiamme dopo essere stato centrato da un missile. Il comando delle forze di terra ucraine ha riferito su Facebook che un’altra città nel nord, Zhytomyr, è stata colpita da missili durante la notte.

4.00 – L’Ambasciata Usa: lasciate il paese

L’ambasciata degli Stati Uniti ha pubblicato un avviso sul suo sito per esortare i cittadini statunitensi attualmente in Ucraina a lasciare il Paese utilizzando ogni mezzo privato disponibile, purché in condizioni di sicurezza, informando di combattimenti in atto all’interno di molte città e altri luoghi e della possibilità di un deterioramento delle condizioni poiché gli attacchi militari della Russia continuano in varie parti del Paese senza alcun preavviso.

3.19 – Media: Bielorussia con la Russia

La Bielorussia starebbe per scendere in campo con le truppe russe nella guerra in atto in Ucraina: lo riporta il Kyiv independent citando non meglio precisate fonti e aggiungendo che l’entrata in guerra della Bielorussia potrebbe avvenire nel giro di ore. La decisione sarebbe stata presa e il primo aereo da trasporto Ilyushin Il-76 potrebbe decollare alle 5 del mattino ora locale trasportando paracadutisti. Nelle scorse ore in Bielorussia è passato un referendum costituzionale che consentirebbe alla Russia di installare armi nucleari sul suo territorio, escludendo però ogni “aggressione militare dal territorio” della Bielorussia. Da ieri si parla della discesa in campo della Bielorussia, le cui forze potrebbero essere schierate a Kiev o a Zhytomyr. Un alto ufficiale bielorusso, Valeriy Sakhashik, in un discorso video, ha esortato i militari bielorussi a non obbedire a ordini che li coinvolgerebbero in una guerra contro una nazione amica. Solo 17.000 militari bielorussi sarebbero addestrati al combattimento.

2.50 – Il colloquio Zelensky-Johnson

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con il premier del Regno Unito Boris Johnson. «Abbiamo parlato con il Primo Ministro Boris Johnson e il Presidente polacco Andrzej Duda dell’attuale situazione della sicurezza. Concordato ulteriori passi congiunti per contrastare l’aggressore. Coalizione contro la guerra in azione!», ha scritto il presidente in un post pubblicato su Twitter. Zelensky ha parlato anche con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Il presidente ha detto che le prossime 24 ore saranno cruciali per l’Ucraina.

2.35 – L’oligarca evade dai domiciliari

Viktor Medvedchuk, oligarca ucraino di origini russe vicino a Putin e considerato uno dei candidati per il governo fantoccio se la Russia dovesse prendere Kiev, è evaso dagli arresti domiciliari. Stava scontando una condanna per l’accusa di alto tradimento per avere sostenuto le forze separatiste nel Donbass. Medvedchuk, leader del partito “Piattaforma di opposizione” e imprenditore attivo in molti campi tra cui energia e media, è molto vicino al presidente russo e ne rappresenta ufficiosamente gli interessi in Ucraina. Il suo legale ha detto che «si trova in un posto sicuro a Kiev».

1.32 – Kiev: attacco con drone ai russi

L’esercito ucraino rivendica un attacco con drone di successo contro le forze russe. Lo riporta la Cnn citando le forze armate russe, secondo le quali l’attacco con drone Bayraktar TB2 prodotto dalla Turchia è avvenuto vicino alla città di Malyn, 100 chilometri a nordovest di Kiev.

