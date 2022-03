Kiev: 117 bambini uccisi dall’inizio della guerra. Mosca: «Gli Usa fermino l’escalation»

Un giornale russo che aveva stimato 10 mila perdite per Mosca cancella l’articolo. Secondo l’intelligence Gb i missili ipersonici non saranno decisivi nella campagna

La Russia vuole usare armi chimiche nella guerra in Ucraina. Lo dice il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, secondo il quale Mosca è pronta a creare un’operazione false flag per giustificare un intervento. Intanto nel 27° giorno della guerra in Ucraina un giornale russo che aveva stimato diecimila perdite tra i russi cancella l’articolo e parla di un attacco hacker. A Kiev le autorità hanno decretato il coprifuoco fino a mercoledì. E le truppe russe hanno arrestato i giornalisti a Zaporizhzhia. Mentre secondo l’intelligence britannica il dispiegamento di missili ipersonici non gioverà più di tanto alla campagna.

8.40 – 117 bambini uccisi dall’inizio della guerra

Sono arrivati al numero di 117 i bambini uccisi dall’inizio della guerra con la Russia, secondo le stime del Parlamento di Kiev, che parla di altri 155 bimbi feriti. Il numero maggiore di vittime si concentra nella capitale, Kiev, nella città nord-orientale di Kharkiv e in quella settentrionale di Chernihiv. Per le Nazioni Unite, finora, sono almeno 925 i civili uccisi, tra cui 75 bambini, ma il numero reale è probabilmente maggiore.

8.15 – Chernihiv, metà della popolazione è scappata

Il sindaco di Chernihiv Vladyslav Atroshenko stima che più della metà della popolazione sia fuggita dalla città dall’inizio della guerra. Atroshenko ne ha parlato in un’intervista al sito di notizie LB.ua, citato da The Kyiv Independent, che le persone rimaste in città sono circa 130.000. Prima dell’inizio del conflitto gli abitanti erano 285.000. Il primo cittadino ha sottolineato che Chernihiv sta affrontando una grave carenza di medici, manca l’acqua, non ci sono scorte sufficienti a causa dei continui bombardamenti che impediscono l’approvvigionamento, la corrente e il gas vengono forniti a intermittenza. Atroshenko ha aggiunto che la strada per Kiev è minata.

7.15 – Mosca e gli Stati Uniti

Il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha chiesto agli Usa di «fermare la loro escalation, sia verbale sia in termini di forniture di armi alla regione di Kiev. Devono smettere di minacciare la Russia». Le agenzie Tass e Interfax avevano chiesto a Ryabkov quello che gli Usa devono fare per mantenere le relazioni con Mosca. Ryabkov ha anche detto che lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi dipende dagli Usa: «Una nota di protesta è stata consegnata ieri all’ambasciatore americano. Gli attuali sviluppi pongono queste relazioni sull’orlo di una rottura», ha detto, aggiungendo che tutto dipende da «quale politica gli Usa sceglieranno».

6.20 – Sirene antiaeree in tutte le regioni

Gli allarmi antiaerei stanno risuonando in quasi tutte le regioni dell’Ucraina, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Le sirene sono state attivate negli oblast di Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovohrad, Kharkiv, Zaporizhzhia, Leopoli, Ivano-Frankivsk, Zakarpattya, Chernivtsi, Dnipropetrovsk, Rivne, Volinia, Cherkasy, Khmelnytsky e Odessa. Intanto nel suo ultimo rapporto operativo pubblicato stamattina l’esercito di Kiev afferma che «secondo le informazioni disponibili, le forze di occupazione russe che operano in Ucraina hanno scorte di munizioni e cibo per non più di tre giorni». I funzionari hanno affermato che la situazione è simile per il carburante e hanno sottolineato l’incapacità della Russia di organizzare un gasdotto per soddisfare le esigenze delle truppe come esempio del loro fallimento logistico.

4.55 – Ucraina: ripreso il controllo di Makariv

Lo Stato maggiore delle forze armate dell’Ucraina ha riferito che «la bandiera Ucraina è stata issata sulla città di Makariv» e le forze russe sono state respinte. Lo riporta il Kyiv Independent. Makariv è un insediamento urbano nell’oblast di Kiev, a 60 chilometri a ovest dalla capitale Ucraina. Il villaggio aveva contato nei giorni scorsi diverse vittime civili.

3.45 – Onu: 925 civili uccisi

Sale ad almeno 925 il bilancio dei civili uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione da parte della Russia, secondo i dati in possesso dell’Ufficio dell’Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti umani (Unhcr).

2.40 – Le truppe russe arrestano i giornalisti

Le truppe russe hanno arrestato giornalisti di un media locale nella regione ucraina di Zaporizhzhya e bloccato il suo sito web, secondo quanto riporta il media ucraino Ostro. Diversi reporter del quotidiano Melitopolski Vidomosti sono stati arrestati e portati in un luogo sconosciuto da uomini armati, afferma la fonte. «Persone armate sono entrate nelle case dei giornalisti Olha Olkhovska e Lyubov Chayka, dell’editore Mykhaylo Kumok e del copy editor Yevheniya Boryan. Li hanno arrestati e li hanno portati verso una destinazione sconosciuta», hanno affermato altri giornalisti del quotidiano. Rappresentanti della Mv media holding, proprietaria del Melitopolski Vidomosti, hanno invitato la leadership ucraina e la comunità internazionale ad aiutare a garantire il rilascio dei loro colleghi.

2.00 – L’esercito ucraino: i russi bloccano l’accesso al Mare d’Azov

L’ultimo rapporto operativo dell’esercito ucraino dice che le forze russe mantengono il corridoio con la Crimea e bloccano l’accesso al Mare d’Azov. Anche la città di Sumy è parzialmente bloccata, mentre continuano i bombardamenti di artiglieria sulla città di Kharkiv. Il rapporto, citato dal Guardian, afferma inoltre che la Russia sta conducendo campagne di propaganda aggressiva rivolte ai militari delle forze armate della Bielorussia affinché si uniscano all’invasione militare dell’Ucraina. Le forze russe continuano a utilizzare la rete di aeroporti della Repubblica di Bielorussia e stanno cercando di ricostruire la sezione ferroviaria da Valuyki a Kupyansk al fine di migliorare la logistica del gruppo, ha aggiunto il ministero della Difesa ucraino. Le forze ucraine affermano di aver sventato ieri 13 attacchi nemici e distrutto 14 carri armati, otto veicoli da combattimento di fanteria, due veicoli corazzati leggeri multiuso, tre sistemi di artiglieria e quattro veicoli generici, mentre le unità di difesa aerea hanno colpito due bersagli nemici. I russi avrebbero perso circa 300 membri del personale. «Si prevede che il nemico continuerà a lanciare missili insidiosi e attacchi di bombe, ed effettuerà bombardamenti su infrastrutture critiche dell’Ucraina utilizzando artiglieria a reazione, aerei, armi ad alta precisione e altre munizioni», conclude il rapporto.

1.30 – Gb: missili ipersonici non decisivi

Il vicemaresciallo della Royal Air Force (Raf) Mick Smeath, addetto militare alla Difesa britannica, sostiene che sia altamente improbabile che i missili ipersonici Kinzhal influiscano materialmente sull’esito della guerra in Ucraina. Citato dal Guardian, Smeath sostiene poi come sia «molto probabile che le affermazioni russe di aver utilizzato lo sperimentale Kinzhal abbiano lo scopo di sminuire la mancanza di progressi nella campagna di terra» di Mosca. Il Kinzhal (Pugnale, in cirillico), è un missile balistico aviolanciato ipersonico di fabbricazione russa sviluppato negli anni 2010 ed entrato in servizio sperimentale nel 2018 presso le forze aerospaziali di Mosca. Secondo il Pentagono invece ad oggi non ci sono indicazioni di un attacco della Russia dalla Bielorussia.

1.00 – Biden: la Russia pronta a usare armi chimiche

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha confermato che la Russia ha impiegato anche missili ipersonici nei bombardamenti in Ucraina. «Con le stesse testate impiegate sugli altri missili, non fanno molta differenza, tranne che per il fatto che è quasi impossibile intercettarli», ha detto Biden, citato dalla Cnn. Invece e accuse russe che Kiev ha armi biologiche e chimiche «sono false» e sono un chiaro segnale che Putin «sta valutando di usarle entrambe” nella guerra in Ucraina. Lo ha ribadito il presidente americano Joe Biden. Putin, ha sottolineato Biden, «è con le spalle al muro e ora sta parlando delle nuove operazioni false flag che sta preparando».

00.05 – Il giornale russo che cancella le vittime

La Komsomolskaya Pravda, un tabloid pro-Cremlino, ha riferito che secondo il ministero della Difesa di Mosca sarebbero 9.861 i soldati russi morti dall’inizio della guerra in Ucraina e “16.153 quelli rimasti feriti”. L’articolo, ripreso da altri media e rimbalzato su Twitter, è stato velocemente cancellato. Finora Mosca ha fornito solo una volta dati sui suoi morti nell’invasione dell’Ucraina: il 2 marzo aveva riferito di 498 vittime. Sul proprio canale Telegram la Komsomolskaya Pravda ha poi comunicato di aver ricevuto un attacco hacker.

