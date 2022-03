Suonano le sirene in diverse città ucraine oltre Kiev, con i bombardamenti che tornano a farsi più intensi nel 31mo giorno di guerra

14.55 – Stazioni radio Fm ucraine fuori uso a Kherson

Non sono più disponibili – nella città meridionale di Kherson, assediata dai russi – le stazioni radio Fm ucraine. Ad annunciarlo su Twitter è Ukrayinska Pravda, citata dalla Bbc. Solo le stazioni radio russe sarebbero attualmente in onda. Secondo lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, Kherson è una delle zone in cui la Russia ha schierato più militari con lo scopo ben preciso di «sopprimere la resistenza dei residenti».

14.30 – 3,8 milioni di profughi ucraini

Sono quasi 3,8 milioni le persone fuggite dall’Ucraina dal 24 febbraio scorso, da quando cioè è cominciato l’assedio dei russi. A renderlo noto sono le Nazioni Unite. Numeri alla mano, si parla di 3.772.599 rifugiati. Dal 22 marzo, il numero di persone che sta cercando di fuggire dall’Ucraina è sceso al di sotto delle 100 mila persone al giorno. In Europa non c’era un afflusso di profughi così importante dalla Seconda guerra mondiale. Il numero di sfollati interni in Ucraina è di quasi 6,5 milioni, sempre secondo l’Onu.

14.16 – Kiev: «Boicottare Auchan, Leroy Merlin e Decathlon»

Questo l’invito che arriva dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba secondo cui «tutti i clienti e i partner del mondo» dovrebbero boicottare i gruppi francesi Auchan, Leroy Merlin e Decathlon che «si rifiutano di interrompere le loro attività commerciali in Russia». «Rifiutandosi di porre fine alle attività commerciali in Russia, Auchan Holding fa la scelta consapevole di sponsorizzare ulteriormente le atrocità russe in Ucraina e realizzare profitti insanguinati», si legge.

13.58 – Il sindaco di Kiev annulla il coprifuoco per domenica

Annullato il coprifuoco prolungato a partire da sabato. Lo ha annunciato poco fa il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. «Sarà possibile muoversi nella Capitale e nella regione domenica pomeriggio», ha detto, citato dalla Cnn. Su Telegram ha poi aggiunto che il coprifuoco – previsto da sabato alle 20 fino alle 7 di lunedì – «non sarà introdotto». «L’orario del coprifuoco rimarrà normale, dalle 20 di sabato alle 7 di domenica», ha concluso.

13.28 – Respinto un tentativo di sbarco russo a Odessa

L’arrivo a Odessa si aspettava da tempo. Le truppe russe, infatti, avrebbero cercato di arrivare a Odessa proprio dal mare. Ma lì sarebbero stati respinti come riporta l’Ukrinform citando Vladislav Nazarov, un ufficiale del South Operational Command. «Il nemico continua a perlustrare la costa e il Mar Nero. Ma i sistemi di difesa aerea stanno facendo il loro lavoro. Il tentativo del nemico di far attraccare motoscafi nella regione di Odessa non ha avuto successo, sono stati respinti», ha detto Nazarov.

13.25 – Il Papa: «Questa guerra vergognosa finisca presto»

«Speriamo e preghiamo perché questa guerra vergognosa per tutti noi, per tutta l’umanità, finisca al più presto: è inaccettabile; ogni giorno in più aggiunge altre morti e distruzioni», ha detto Papa Francesco. «Tanta gente si è mobilitata per soccorrere i profughi. Gente comune, specialmente nei Paesi confinanti, ma anche qui in Italia, dove sono arrivati e continuano ad arrivare migliaia di ucraini. Il vostro contributo è prezioso, è un modo concreto, artigianale di costruire la pace», ha concluso.

13.20 – Migliaia di rifugiati manifestano a Varsavia

Sono diverse migliaia gli ucraini, rifugiati in Polonia, che in queste ore si sono radunati a Varsavia, nei pressi dell’edificio del Palazzo della Cultura e della Scienza, proprio nel giorno della visita del presidente americano Joe Biden. Lo scrive l’Ukrainian Pravda. I manifestanti si sono sdraiati a terra e si sono ricoperti con giacche e borse: hanno portato con sé manifesti e bandiere ucraine, chiedendo sostegno agli Stati Uniti e alla Nato. Vogliono prima di tutto che l’Occidente invii armi all’Ucraina per difendersi dai russi. Infine, i rifugiati hanno ricordato le vittime della guerra di Mariupol, Kharkiv, Chernihiv, Bucha, Irpin e altre città.

13.15 – Liberato il sindaco di Slavutych

Come scrive Ukrainska Pravda, il sindaco di Slavutych, Yuri Fomichev, rapito dai russi (che, intanto, hanno preso il controllo della cittadina nel nord dell’Ucraina), sarebbe stato liberato. L’uomo, infatti, è stato visto dai residenti vicino all’ospedale, anche questo occupato.

11.05 – Nuovo coprifuoco su Kiev

Partirà dalle 20 di questa sera 26 marzo fino alle 7 di lunedì 28 il nuovo coprifuoco sulla città di Kiev. L’annuncio arriva dal sindaco Vitali Klitschko che su Telegram ha deciso di imporre il divieto di uscire di casa in previsione di nuovi raid russi sulla capitale ucraina. Il sindaco ha spiegato che durante il coprifuoco è concesso di circolare solo ai veicoli con permessi speciali. Gli unici spostamenti permessi per i cittadini di Kiev sono quelli che portano ai rifugi di emergenza: «Non funzioneranno trasporti pubblici, negozi, farmacie e stazioni di servizio».

9.45 – Novaya Gazeta: la Russia recluta anche da Hezbollah

Sarebbe stato stretto un accordo tra Hezbollah e il contractor russo vicino al Cremlino, il Wagner group, per il reclutamento di 800 combattenti in Ucraina accanto all’esercito russo. Secondo l’agenzia ucraina Unian che cita il sito di opposizione russo Navaya Gazeta, ai combattenti sarebbero stati garantiti 1.500 dollari al mese. Degli 800 combattenti, 200 dovrebbero andare in Bielorussia entro pochi giorni.

8.50 – Si aggrava il bilancio dei bambini uccisi in guerra

È salito a 136 il bilancio dei bambini rimasti uccisi in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa. Come riporta l’ufficio del procuratore generale di Kiev nel consueto aggiornamento quotidiano, è peggiorato anche il numero di bambini rimasti feriti, cresciuto ora a 199.

8.10 – Fallito altro piano per uccidere Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarebbe scampato a un altro attentato in cui avrebbe partecipato il contractor russo di paramilitari Wagner Group, unità sostenuta dal Cremlino. Secondo il consigliere della Difesa di Kiev, Markian Lubkivskyi, il piano avrebbe messo nel mirino sia Zelensky che il vice premier Denys Shmyhal. Il piano sarebbe stato confermato dall’intelligence ucraina e dalle forza speciali che fanno da scorta per il presidente ucraino. Per Lubkivskyi anche questa vicenda sarà portata all’attenzione del Tribunale internazionale dell’Aia: «Tutti questi documenti e le prove necessarie saranno presentati alla Corte internazionale».

6.10 – Tornano a suonare le sirene anti-aereo a Kiev

Le sirene anti-aereo sono tornate a suonare questa mattina in diverse città in Ucraina. Lo riferiscono media locali citati dalla Bbc. L’allarme è risuonato nella capitale Kiev e nelle città di Cherkasy e Kropyvnytskyinel centro del Paese, a Zaporizhia e Dnipro nel sud-est, a Zhytomyr nell’est e a Kharkiv e Sumy nel nord-est.

5.25 – Onu: «Diverse segnalazioni di fosse comuni a Mariupol»

Sono sempre più numerose le segnalazioni ricevute dall’Onu sulla presenza di fosse comuni a Mariupol, da giorni sotto l’assedio delle truppe russe. Il capo della missione delle Nazioni unite in Ucraina, Matilda Bogner, ha detto di aver ricevuto diverse informazioni sull’esistenza di fosse comuni e indicazioni satellitari su almeno una di queste.

4.15 – Kiev: «I russi aumentano l’uso dei droni»

Secondo l’ultimo aggiornamento dell’intelligence britannica citato dalla Bbc, la Russia sta facendo ricorso in modo sempre più frequente a droni senza pilota per i raid in Ucraina. Stando al ministero britannico della Difesa: «le robuste difese aeree ucraine hanno quasi certamente limitato il numero di ì voli con equipaggio che hanno attraversato le loro linee del fronte».

