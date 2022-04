Ucraina, un carro armato corre tra le rovine di Mariupol: «Così i russi celebrano la presa della città» – Il video

Un video pubblicato su Twitter dal giornalista del Kyiv Independent Illia Ponomarenko mostra un carro armato russo T-80 che passa tra le rovine della città di Mariupol, in Ucraina. Sul veicolo sono disegnate alcune lettere Z, il simbolo delle truppe russe e di chi appoggia l’invasione russa. In particolare, il giornalista fa notare il suono che emette il carro armato: quello di una turbina a gas. Secondo il Guardian, potrebbe essere il modo di celebrare l’annuncio di Mosca della presa della città di Mariupol. Sulla questione è intervenuto anche il presidente Usa Joe Biden, che ha commentato: «Non ci sono prove» che la città sia caduta in mano ai russi.

