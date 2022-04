In fiamme un deposito di munizioni a Belgorod, distrutti i missili russi sull’Isola dei Serpenti – Il live blog

Nel 63esimo giorno della guerra in Ucraina la Russia denuncia un attacco a un deposito di munizioni nella regione di Belgorod mentre l’Italia è pronta all’invio di armi pesanti a Kiev. Intanto la Cnn pubblica un nuovo video girato da un drone che mostra i soldati russi a Bucha per le strade disseminate di cadaveri di civili. Mosca ha intanto interrotto le forniture di gas a Polonia e Bulgaria, mentre l’Ucraina accusa la Russia di cercare di trascinare la regione della Transnistria e lo stato della Moldavia nella guerra scatenata contro Kiev. Nel suo consueto videomessaggio alla nazione il presidente Zelensky ha detto che dopo i tre missili sparati ieri sopra le centrali nucleari dai russi nessuno al mondo può sentirsi al sicuro.

6.30 – Kiev: colpiti i russi sull’Isola dei Serpenti

L’esercito ucraino ha colpito le postazioni russe sull’Isola dei Serpenti, distruggendo il sistema missilistico antiaereo Strela-10. Lo fanno sapere le forze armate di Kiev: «Nel frattempo, le nostre truppe continuano a combattere sulla frontiera occupata – afferma una nota -.Il nemico ha cercato di avanzare verso la regione di Mykolayiv vicino ai villaggi di Tavriyske e Nova Zorya, ma non ha avuto successo, ha subito perdite significative e si è ritirato». L’isola dei Serpenti è un’isola nel Mar Nero situata a 35 km dalle coste dell’Ucraina e della Romania. Fa parte del distretto di Kilija nell’oblast’ di Odessa, in Ucraina.

5.00 – Il deposito di munizioni in fiamme a Belgorod

Il governatore della regione Vyacheslav Gladkov ha scritto sul suo canale Telegram che un deposito di munizioni è in fiamme vicino al villaggio di Staraya Nelidovka nella regione di Belgorod, nella Russia occidentale, vicino al confine con l’Ucraina. Le parole del governatore sono state riportate dalla Tass. NHo appena contattato il capo dell’insediamento rurale di Golovinsky, Denis Zolotukhin. Secondo le informazioni preliminari, un deposito di munizioni è in fiamme vicino al villaggio di Staraya Nelidovka», ha detto Gladkov. Il governatore della regione di Belgorod Gladkov ha affermato che non sono stati segnalati danni a edifici residenziali o vittime civili. Ha poi aggiunto che «intorno alle 3:35 sono stato svegliato da un forte rumore, come un’esplosione. Mentre stavo scrivendo questo post, si sono sentite altre tre esplosioni».

