Eurovision, il tifo di Zelensky per l’Ucraina: «Europa, vota la Kalush Orchestra» – Il video

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha lanciato un messaggio su Telegram in occasione della finale dell’Eurovision Song Contest, in onda nella sera di oggi, 14 maggio. «Molto presto nella finale dell’Eurovision, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra terra. Credo che, alla fine, questa parola sarà “Vittoria”!». «Europa – ha poi detto rivolgendosi a tutti i cittadini europei – vota per la Kalush Orchestra, al n.12. Sosteniamo i nostri connazionali, sosteniamo l’Ucraina!».

