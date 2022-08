Veretout saluta la Roma: andrà al Marsiglia per 11 milioni più 4,5 di bonus

Tutto fatto per la cessione del centrocampista all’OM: per la fumata bianca decisivi gli ottimi rapporti tra i due club

Adieu mon amour. Probabilmente è questo il concetto che da un paio di giorni sta frullando nella testa di Jordan Veretout, che dopo 5 anni è pronto a salutare l’Italia e tornare in patria per provare a riconquistare la maglia della nazionale bleau che nei mesi scorsi era riuscito ad ottenere per un periodo troppo breve. Il centrocampista ha deciso di lasciare la Roma, destinazione Marsiglia dove lo attende l’OM del presidente Longoria. Proprio gli ottimi rapporti tra il numero uno francese e il general manager giallorosso Tiago Pinto, sembrano essere stati la chiave per sbloccare un trattativa che potrebbe portare oltre 15 milioni di euro nelle casse dei giallorossi. Dopo aver chiuso l’operazione Wijnaldum infatti, i giallorossi si sono convinti a lasciar andare Veretout che già durante la seconda parte della scorsa stagione era finito ai margini della rosa di José Mourinho.

Le cifre

ANSA/MEDIA OPERATIONS AS ROMA | Il general manager della As Roma Tiago Pinto

La cessione di Veretout garantirà alla Roma 11 milioni di euro – da reinvestire sul calciomercato – a cui potrebbero aggiungercene altri 4,5 di bonus legati in parte alle prestazioni del giocatore (2 milioni dopo aver raggiunto un certo numero di presenze) e in parte ai risultati ottenuti dal Marsiglia (2,5 milioni in caso di qualificazione alla prossima Champions League). La cessione di Veretout però sembra essere soltanto la prima di una lunga serie. L’obiettivo di Pinto è quello di monetizzare il più possibile cercando di piazzare tutti gli esuberi: il prossimo a lasciare la Capitale dovrebbe essere Villar, sempre più vicino alla Sampdoria. Carles Perez aspetta soltanto l’accordo tra Roma e Celta Vigo per trasferirsi in Galizia mentre Shomurodov è conteso da Bologna e Torino. Anche Felix potrebbe salutare: se il ghanese dovesse lasciare il club però, lo farà soltanto a titolo definitivo.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: