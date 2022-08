Fiorentina, Milenkovic non si muove: adesso si tratta il rinnovo

Niente da fare per chi sperava di rinforzare la difesa con Nikola Milenkovic. Uno dei principali obiettivi di Juventus e Inter per completare il reparto arretrato infatti sembra essere definitivamente sfumato. Il club di Agnelli infatti aveva pensato al serbo per rimpiazzare Chiellini mentre i nerazzurri lo avrebbero voluto per prendere il posto di Ranocchia. La Fiorentina però ha deciso di togliere il difensore dal calciomercato, per consentire ad Italiano di lavorare con una rosa più competitiva di quella della scorsa stagione senza dover fare i conti con la cessione di un altro pilastro della squadra (dopo aver già rinforzato i bianconeri con Vlahovic lo scorso gennaio). Una scelta che – se confermata – consentirebbe di tirare un sospiro di sollievo anche ai tifosi viola, che da settimane convivono con lo spauracchio di vedere un altro giocatore lasciare Firenze in direzione Torino. La scelta di Commisso però sembra definitiva, come riferito dal club toscano anche all’entourage del giocatore nel summit andato in scena il 5 agosto a Firenze.

Ipotesi rinnovo

ANSA | Nikola Milenkovic con la maglia della Fiorentina

Nell’incontro organizzato con l’agente del giocatore la dirigenza toscana ha ribadito l’intenzione di trattenere il centrale serbo, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023. Alle condizioni attuali dunque, Milenkovic sarebbe libero di accordarsi con un nuovo club già a gennaio, con il rischio di lasciare la Fiorentina a parametro zero durante la prossima estate. Uno scenario con cui a Firenze non vogliono assolutamente fare i conti. Per questo la società ha avviato un dialogo per gettare le basi e iniziare a discutere di un possibile rinnovo. La Fiorentina punta forte su Milenkovic e adesso l’intenzione è quella di blindarlo con un nuovo accordo.

