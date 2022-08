Fiorentina, offerta per Lo Celso. Sull’argentino anche il Villarreal

Un altro acquisto per rinforzare ancor di più l’attacco di Vincenzo Italiano. Dopo aver trovato un accordo con il Real Madrid per Jovic infatti, la Fiorentina sta bussando alle porte di un altro top club europeo per tentare di chiudere un nuovo colpo di calciomercato. Nel mirino di Barone infatti da qualche settimana c’è Giovani Lo Celso, centrocampista argentino classe ’96 in uscita dal Tottenham, che vorrebbe cederlo a titolo definitivo per abbassare il monte ingaggi. La Viola fa sul serio per Lo Celso ed è pronta a mettere sul piatto 2 milioni di euro per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni (gli Spurs invece vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo). Per formalizzare l’offerta la dirigenza viola attende l’arrivo in Italia del presidente Commisso, ma i contatti con l’entourage sono iniziati e ventiseienne ha già detto di gradire la destinazione. Su Lo Celso però non c’è soltanto la Fiorentina.

Attenti al ‘Sottomarino’

ANSA | Giovani Lo Celso con la maglia del Villarreal durante il match di Champions League contro la Juventus

Sulle tracce di Lo Celso c’è sempre il Villarreal che, anche grazie al contributo dell’argentino, è arrivato a giocarsi la semifinale dell’ultima edizione della Champions League. L’argentino si era trasferito in Spagna durante la scorsa stagione con la formula del prestito ma adesso Emery – tecnico del Sottomarino giallo – vorrebbe riaverlo in rosa e sta mettendo pressione al club. Gli spagnoli sono interessati a Lo Celso ma, per ora, non hanno ancora presentato offerte ufficiali. Ecco perché a Firenze sperano di riuscire ancora a strappare il giocatore al Villarreal, anche se non sarà facile visto che Lo Celso in Liga sembrava aver trovato la sua dimensione ideale. L’argentino piace anche alla Lazio ma per ora il gradimento dei biancocelesti non si è tramutato in nulla di più.

