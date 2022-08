La Champions League degli «ex»: Haaland ritrova il Borussia e Lewa sfida il Bayern

Il sorteggio dei gironi di Champions League ha dato il loro verdetto. Tra grandi sfide europee e gironi complicati per le italiane, l’urna di Istanbul ha regalato anche due sfide stellari con lo zampino del calciomercato. Nel Girone C, quello dell’Inter, si incontreranno anche Barcellona e Bayern Monaco. I due club che questa estate si sono date “battaglia” per Robert Lewandowski, tra rifiuti e lunghe attese. E per uno strano gioco del destino, proprio l’attaccante polacco farà ritorno all’Allianz Arena il prossimo autunno, lo stadio che per 8 anni lo ha visto protagonista assoluto con la maglia del Bayern Monaco.

Haaland sfida il Borussia e Paredes…

Erling Haaland con la nuova maglia del Manchester City

Lo stesso discorso accadrà nel Girone G, con Manchester City e Borussia Dortmund che si daranno battaglia insieme al Siviglia per i due posti disponibili agli ottavi di finale. Anche qui ci sarà un grande ritorno, a pochi mesi dall’addio: Erling Haaland tornerà al Signal Iduna Park, lo stadio del Borussia Dortmund, con la nuova maglia dei Citizens. L’attaccante fortemente voluto da Guardiola e strappato a suon di milioni – e clausole rescissorie – ai gialloneri. Sarà lui il pericolo pubblico numero 1, sopratutto a “causa” dei numeri impressionanti del norvegese in Champions League: 19 presenze e 23 gol, in sole due edizioni della competizione.

Un destino che molto probabilmente riguarderà anche Leandro Paredes, promesso sposo della Juventus, che nel girone H sfiderà il PSG. L’argentino potrebbe tornare al Parco dei Principi da avversario ed ex di lusso, dopo i tre anni vissuti sotto la Torre Eiffel. Manca davvero poco alla conclusione della trattativa che, dopo Milik, regalerà a Massimiliano Allegri il centrocampista tanto richiesto.

