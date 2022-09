Elezioni, il Cremlino accoglie il nuovo governo: «Pronti a dare il benvenuto a chi si dimostra più costruttivo con la Russia»

Sono passate poche ore da quando Fratelli d’Italia è stato incoronato primo partito del Paese dagli elettori, ma le questioni geopolitiche bussano già alla porta. Dal conflitto in Ucraina alle tensioni a Taiwan, il prossimo governo sarà chiamato a compiere decisioni importanti che avranno conseguenze sull’economia e sulle relazioni internazionali del Paese. Dal Cremlino Dmitry Peskov, portavoce del presidente russo Vladimir Putin, ha detto: «Siamo pronti a dare il benvenuto a qualsiasi forza politica in grado di mostrarsi maggiormente costruttiva nei rapporti con la Russia». Il primo benvenuto da parte di una grande potenza al nuovo esecutivo, invece, è arrivato da Pechino, che non ha mancato di evidenziare i punti di contatto che sono stati creati negli ultimi anni. Cina e Italia «sono partner strategici globali», ha detto il portavoce del ministro degli Esteri cinese Wang Yi, «lo sviluppo sano e stabile delle relazioni bilaterali è nell’interesse di entrambe le parti». Per questo motivo, continuano dal ministero, «ci auguriamo che il nuovo governo italiano continui ad aderire a una politica positiva e pragmatica nei confronti della Cina, collaborando e sostenendo lo spirito di rispetto e di fiducia reciproca». Alcuni giorni fa Giorgia Meloni, la vincitrice indiscussa delle elezioni e principale candidata a prossima presidente del Consiglio, aveva definito «inaccettabile» la condotta di Pechino nei confronti di Taipei in un’intervista rilasciata a Cna. Parole che non sono passate inosservate e per questo motivo dalla Cina arriva l’invito a riconoscere «l’elevata sensibilità della questione di Taiwan», evitando di inviare «segnali sbagliati» alle forze secessioniste.

Ocse: «Felici di lavorare con il nuovo governo»

Più cauta, invece, la reazione dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. «Attendiamo la formazione del nuovo governo», ha detto il segretario generale Mathias Cormann: «Quando avremo un nuovo governo in Italia saremo felici di lavorare con loro per avere politiche volte ad una vita migliore». In questo caso, il riferimento è al conflitto in Ucraina che sta costringendo l’Unione europea e gli altri membri dell’Ocse a fronteggiare crisi sia energetiche che economiche. «Nel contesto attuale conviene avere una forte solidarietà sul lungo termine in Europa», ha sottolineato Cormann.

«Bravo, Giorgia!»

Tornando in Europa, la Commissione europea ribadisce: «Non commentiamo mai l’esito delle elezioni nazionali. La presidente von der Leyen lavora con tutti i governi che escono dalle urne». Poi, anche da Bruxelles, arriva l’augurio per una «collaborazione costruttiva», in attesa di un governo che «deve ancora formarsi». Tra i Paesi membri, invece, spicca un post pubblicato dal premier ungherese Viktor Orban. Una foto che lo ritrae seduto su degli scalini accanto a Meloni e sopra di loro la scritta: «Bravo, Giorgia!».

Nelle scorse ore si sono susseguiti i messaggi dei vari leader e partiti europei, primo fra tutti quello guidato da Marine Le Pen. Il suo eurodeputato, Jordan Bardella, ha scritto su Twitter come questi risultati «hanno dato una lezione d’umiltà all’Unione europea». Non sono mancati, poi, i complimenti da Vox, il partito di ultradestra spagnola guidato da Santiago Abascal, e nemmeno dal premier polacco Mateusz Morawiecki.

«Un’ombra sul progetto europeo»

Tra chi ha lasciato trapelare meno entusiasmo c’è sicuramente la Cnn, tra i primi siti d’informazione estera a dare la notizia della vittoria di FdI intitolando: «Meloni sarà la presidente di Consiglio più a destra dall’epoca di Mussolini». Interpretazione poi ripresa, tra gli altri, anche dal tedesco Tagesspiegel e il francese Le Figaro. Le Monde, invece, dedica un editoriale a Meloni dal titolo: «Dopo la vittoria dell’estrema destra in Italia, un’ombra sul progetto europeo», descrivendola come una minaccia in considerazione anche del recente successo dei Democratici svedesi e del Rassemblement National alle legislative. Proprio dalla Francia, la prima ministra Elisabeth Borne ha assicurato che saranno più attenti al «rispetto» dei diritti umani e dell’aborto in Italia.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: