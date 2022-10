Verso il governo Meloni – Al via le consultazioni, La Russa al Quirinale: «Un colloquio cordiale»

Dopo l’insediamento di Camera e Senato – e l’elezione di presidenti, vicepresidenti e capigruppo – oggi iniziano le consultazioni dei partiti al Quirinale. Come da protocollo, i primi a salire al Colle e incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono il presidente del Senato Ignazio La Russa e, a seguire, quello della Camera Lorenzo Fontana. La Russa è arrivato poco prima delle 10 al Colle. All’uscita ha detto che con il presidente ha avuto «un colloquio cordiale ed emozionante». Fontana, invece, non ha rilasciato dichiarazioni dopo l’incontro, terminato alle 11.20. Prima di interloquire con i due presidenti delle Camere, Mattarella aveva sentito telefonicamente l’ex presidente e senatore a vita Giorgio Napolitano. Questo il calendario completo delle consultazioni di oggi:

10:00 – Il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa

11:00 – Il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana

12:00 – Gruppo parlamentare «Per le autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)» del Senato

12:30 – Gruppo Misto del Senato

16:00 – Gruppo Misto della Camera

16:30 – Alleanza Verdi e Sinistra

17:00 – Azione – Italia Viva

18:00 – Movimento 5 Stelle

19:00 – Partito Democratico

Domani, alle 10.30, toccherà alla coalizione di centrodestra, che ha deciso di presentarsi unita davanti a Mattarella. Al Quirinale saliranno i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Venerdì mattina Giorgia Meloni potrebbe ricevere l’incarico dal Capo dello Stato per la formazione del nuovo governo, che – a meno di imprevisti – dovrebbe cominciare la prossima settimana.

Le tensioni nel centrodestra

Dall’inizio della legislatura, i rapporti tra i partiti della coalizione di centrodestra non sono stati idilliaci. Le prime scintille sono arrivate già alla prima seduta del Senato. I parlamentari di Forza Italia si sono astenuti sul voto a La Russa come presidente di Palazzo Madama, mentre Silvio Berlusconi – nei suoi appunti – definiva Meloni come «supponente, prepotente, arrogante e offensiva». La polemica tra gli azzurri e Fratelli d’Italia è continuata anche nei giorni successivi in un tira e molla continuo sulle scelte dei ministeri del prossimo governo. Un incontro tra i due leader in via della Scrofa, a Roma, sembrava aver risolto le tensioni della futura maggioranza. Ma così non è stato.

Gli audio di Berlusconi e il rischio spaccatura

Nei giorni scorsi, l’agenzia LaPresse ha condiviso alcuni audio in cui Berlusconi critica la leadership di Meloni, dice di aver riallacciato i rapporti con Vladimir Putin e offre una ricostruzione fantasiosa della guerra in Ucraina. Parole gravi, che hanno spinto la leader di Fratelli d’Italia a lanciare un ultimatum agli alleati: «L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica – ha scritto Meloni su Facebook -. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del governo». Nelle scorse ore Berlusconi e altri esponenti di Forza Italia hanno provato a rassicurare sull’atlantismo del partito e hanno confermato di essere pronti a sostenere il governo. Ma cosa succederebbe se gli azzurri decidessero di mollare Giorgia Meloni? Gli scenari possibili sarebbero tre. Il primo prevede il rientro della crisi tra i due leader di partiti. Nel secondo scenario Berlusconi si sfila dalla coalizione: a quel punto o si trova una maggioranza alternativa o si torna alle urne. Infine, Forza Italia potrebbe spaccarsi, permettendo a Meloni di formare il suo governo, ma offrendo scarse garanzie di sopravvivenza.

