Governo Meloni, l’agenda internazionale della presidente del Consiglio: prima l’Ue, poi G20 e Cop27

Europa e ambiente sono al centro dei primi incontri internazionali di Giorgia Meloni in qualità di presidente del Consiglio italiana. Il governo ha appena ottenuto la fiducia di entrambe le camere, entrando nel pieno delle proprie funzioni, ed è già tempo di importanti riunioni. Il primo grande appuntamento per la neo prima ministro è fissato per giovedì 3 novembre a Bruxelles. Qui Meloni incontrerà i vertici delle istituzioni europee, a partire dalla presidente del parlamento europeo Roberta Metsola. Nella stessa giornata si vedrà poi con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che la riceverà a palazzo Berlaymont come annunciato dalla sua portavoce, e con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. I successivi appuntamenti dell’agenda internazionale sono in Africa e in Asia. Lunedì 7 e martedì 8 novembre Meloni sarà a Sharm El-Sheikh al vertice dei capi di Stato e di governo COP27, la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, poi martedì 15 e mercoledì 16 novembre è il turno del vertice G20 a Bali, in Indonesia.

Foto di copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI

Continua a leggere su Open

Leggi anche: