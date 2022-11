Lombardia, Letizia Moratti rimette le deleghe di vicepresidente e assessora: «Visione diversa sui No vax»

«Di fronte al venir meno del rapporto di fiducia con il Presidente Attilio Fontana, annuncio la decisione di rimettere le deleghe di vicepresidente e di assessore al Welfare di Regione Lombardia», così Letizia Moratti ha riferito in una nota. «Per rispetto dei cittadini – aggiunge – con senso di responsabilità e in considerazione del delicato momento socio-economico del Paese, ho atteso l’esito delle elezioni politiche e la formazione del nuovo Governo per rendere nota la mia posizione». Il motivo dietro la scelta è da attribuire al Covid. «Da una parte prendo positivamente atto che la linea da me stabilita per i cittadini lombardi è stata quella di seguire il parere degli esperti della Cabina di Regia lombarda che ho attivato sull’obbligo delle mascherine in ospedali e Rsa», ha premesso Moratti. Ma ha aggiunto: «Dall’altra, registro con preoccupazione la scelta di anticipare il reintegro dei medici e degli altri professionisti della sanità non vaccinati, il condono sulle multe ai no vax e la diversa sensibilità sull’importanza dei vaccini». Sono, aggiunge l’ex vicepresidente, esempi «emblematici» di una «diversa impostazione politica in questo ambito». Il passaggio di consegne sarà ordinato, assicura: «Mi riferisco a temi e politiche che mi stanno particolarmente a cuore, oggetto delle mie ultime proposte di delibere che riguardano importanti investimenti pubblici per la salute dei cittadini, per la realizzazione di ulteriori Case di Comunità e per ridurre drasticamente le liste di attesa negli ambulatori».

