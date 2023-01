Spoiler sul brano di Grignani prima di Sanremo? Giallo sulla gaffe dell’amico sui social – Il video

Rischia di scoppiare un caso su Gianluca Grignani in gara a Sanremo 2023 con il brano Quando ti manca il fiato. Un estratto di circa 3 minuti sarebbe stato diffuso dal critico letterario Gian Paolo Serino durante una diretta social, come rivela Mowmag. Serino, amico e collaboratore da tempo di Grignani, ha cancellato il post in cui spiegava che aveva lavorato al brano che porterà Grignani all’Ariston, lamentandosi che in una seconda stesura sarebbe stato modificato. Il post è stato poi cancellato dopo alcuni minuti, abbastanza da permettere a qualcuno di salvarlo e diffonderne almeno un estratto in cui si sente Grignani cantare quella che dovrebbe essere la canzone per Sanremo. Come ammette anche Mowmag, non è chiaro se il brano spoilerato da Serino fosse la prima stesura o la seconda. Nel caso però fosse proprio la versione definitiva, quella di Serino potrebbe mettere in serio pericolo la partecipazione di Grignani al Festival, considerando che il regolamento vieta assolutamente di portare in gara brani che non siano del tutto inediti. E nel brevissimo estratto salvato dalla diretta di Serino si sente in effetti Grignani cantare del tema annunciato del brano, cioè il rapporto difficile con suo padre: «No, che non sto male, ma quando verrà, tu verrai o no al mio funerale?… Ciao papà, ciao papà. Io ti perdono, le mie lacrime sono sincere. Ma c’è chi non lo farà, accetta la verità… Questo è quello che devo imparare, ed è questo che mi hai insegnato tu».

