Zelensky a Sanremo, parla Amadeus: «Il suo sarà un messaggio di pace. L’ospite da sogno nel cassetto? José Mourinho»

«Comprendo e non mi meraviglio che il suo intervento possa dividere, ma tutte le guerre sono orribili e abbiamo il dovere di non dimenticarlo». Commenta così Amadeus, direttore artistico e conduttore di Sanremo, la decisione di ospitare nell’ultima serata del Festival un video-messaggio registrato del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Una questione che ha polarizzato partiti e opinione pubblica, dando vita anche ad alleanze insolite, come quella tra Matteo Salvini, Carlo Calenda e Giuseppe Conte, tutti e tre scettici sulla decisione della Rai di trasmettere l’intervento di Zelensky. Ora a intervenire per la prima volta sulla questione è proprio Amadeus, in un’intervista esclusiva concessa al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 1° febbraio. «Siamo in contatto – rivela nell’intervista il conduttore del Festival a proposito del presidente ucraino -. Gli ho chiesto di essere presente con un messaggio registrato. Deve essere un messaggio di pace e andrà in onda nella serata del sabato dopo le 28 esibizioni dei cantanti in gara». Sempre nella stessa intervista a Chi, Amadeus rivela il suo sogno: ospitare José Mourinho sul palco dell’Ariston. «C’è sempre stato il desiderio di averlo, sono un suo grande fan, ho chiamato mio figlio come lui e tiferò le sue squadre», ha detto il direttore artistico del Festival. «Mi piace il carisma, mi piace come si relaziona con il pubblico. Mi piacciono – ha aggiunto – le persone con una forte personalità. Non ho fatto un invito ufficiale, ma non nascondo che mi piacerebbe averlo ospite».

Foto di copertina: ANSA/RICCARDO DALLE LUCHE | Amadeus durante la conferenza Stampa di presentazione di Sanremo Giovani 2022 al teatro del casinò di Sanremo (16 dicembre 2022)

