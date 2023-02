L’epic fail di Licia Ronzulli: «Blanco inqualificabile, la Rai lo escluda dalla gara». Ma il cantante era a Sanremo come ospite

La performance di Blanco, che ieri a Sanremo ha distrutto le decorazioni floreali sul palco dell’Ariston, da oggetto del dibattito del giorno sui social si è trasformata rapidamente in un caso politico. In giornata, il presidente della regione Liguria Giovanni Toti e il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini hanno commentato l’episodio, condannando con toni differenti il gesto sopra le righe di Blanco. Ad aggiungersi nel pomeriggio è arrivata la voce di Forza Italia, per bocca della presiedente dei senatori azzurri Licia Ronzulli: «Mi auguro che il direttore di RaiUno Coletta o Amadeus dal palco aprano (stasera, ndr) la trasmissione condannando l’inqualificabile scena andata in onda ieri dal cantante Blanco, che deve essere escluso dalla gara». Peccato, però, che Blanco non faccia parte dei 28 artisti in gara a Sanremo. La sua esibizione di ieri, infatti, è stata fatta soltanto in veste di ospite, dato che la tradizione vuole che nella prima serata del Festival siano invitati a esibirsi anche i vincitori dell’edizione precedente. Un po’ difficile escludere Blanco da una kermesse cui non partecipa.

Foto di copertina: ANSA/MATTEO CORNER | Licia Ronzulli all’iniziativa di Forza Italia per le elezioni regionali a Palazzo Lombardia (4 Febbraio 2023)

