Sanremo, il messaggio di Giovanni Toti a Blanco: «Vieni a vedere con me le serre di quei fiori..»

Anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha voluto dire la sua sulla performance sanremese di Blanco, che nella serata inaugurale di ieri 7 febbraio ha reagito a un malfunzionamento tecnico distruggendo a suon di calci i fiori sul palco dell’Ariston. Una mossa accolta dal disappunto della maggior parte del pubblico, che ai fischi in diretta ha aggiunto commenti al vetriolo sui social. E dopo il virologo Bassetti che invoca il test tossicologico per il giovane cantante, Toti ci tiene a mandare un monito dai suoi profili social: «Nessuno tocchi i fiori di Sanremo! Caro Blanco, dietro alla scenografia di fiori che ieri sera hai distrutto con leggerezza ci sono la storia di una città intera e l’intenso lavoro dei nostri floricoltori». Alla reprimenda aggiunge un invito: chiede personalmente a Blanco di «visitare le nostre serre per vedere con i tuoi occhi lo straordinario impegno e l’eccellenza dei professionisti che portano avanti una tradizione che è diventata patrimonio internazionale e fa parte del Dna della Liguria e di Sanremo, proprio come il Festival». E conclude: «È il migliore esempio che puoi dare a tutti i ragazzi che ti seguono e amano la tua musica. Alla tua età a volte si fanno degli sbagli ma si può sempre recuperare e anche dagli errori…può nascere un fiore!».

