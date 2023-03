La teoria del complotto su Bill Gates e le birre Heineken, Moretti, Ichnusa, Messina e Dreher

«Un uomo pericoloso». Questa è la definizione che alcuni utenti su Facebook danno del fondatore di Microsoft Bill Gates. Il miliardario è spesso al centro di astrusi complotti che prendono spunto dai suoi investimenti e l’ultimo di questi non fa eccezione. A fine febbraio, al prezzo di circa 900 milioni di euro, l’imprenditore ha acquistato il 3,8% di Heineken, gruppo olandese che oltre a produrre e imbottigliare l’omonima birra è a capo di numerosi altri marchi. Tra le storiche birre gestite da Heineken ci sono anche Moretti, Ichnusa, Messina e Dreher. Proprio queste sono le bottiglie che appaiono in un’immagine diffusa sui social per “suggerire” di non bere più queste birre dato che dopo l’investimento ci sarebbe il rischio che Bill Gates inserisca sostanze pericolose nella birra.

Analisi

Di seguito l’immagine, condivisa in uno dei post diffusi su Facebook, dove leggiamo:

«Se vedete qualcuno fare cose strane o ammalarsi dopo aver bevuto una qualsiasi birra di questi marchi… Tranquilli! È tutto sotto controllo! Le ha comprate il filantropo Bill Gates. Cosa potrebbe mai andare storto»

Mentre nella descrizione da parte di uno degli utenti si legge:

«A TUTTA BIRRA. Il filantropo investe 902 milioni di dollari comprando oltre 10 milioni di azioni del gruppo Heineken, che possiede anche i marchi Moretti, Ichnusa, Dreher, Messina e Baffo d’Oro. Brindate pure! Questo giro lo offre lui! MASSIMA DIFFUSIONE. Che fine ha fatto quel genio del giornalismo che voleva prepararsi popcorn e casse di birra per godersi lo spettacolo di vederci morire come mosche? Se non l’hai fatto comincia oggi! La birra la offriamo noi!»

Nell’immagine notiamo un watermark, quello del canale Telegram “Buffonate di Stato” già noto a Open Fact-checking per la diffusione di contenuti falsi e/o manipolati allo scopo di disinformare (alcuni esempi qui, qui e qui).

Cosa ha realmente acquistato Bill Gates

Il sospetto potrebbe derivare dall’ambito dell’investimento. Bill Gates è un imprenditore del tech, e un marchio di birra potrebbe sembrare insolito come acquisto. Tuttavia tra le compagnie in cui Gates ha investito ci sono anche le ferrovie canadesi, il conglomerato assicurativo Berkshire Hathaway, Caterpillar (mezzi industriali), e Waste Management Inc. La vicenda si basa soprattutto per le ossessioni complottiste contro l’imprenditore americano, fantasiosamente accusato di voler ridurre la popolazione mondiale.

Andando nello specifico e ricercando notizie con le parole chiave «Bill Gates Heineken» non si trova altro che l’annuncio della compravendita. Infine, anche volendo alterare la composizione della bevanda, Bill Gates dovrebbe trovare l’appoggio di un ulteriore 47-48% della compagnia tra gli azionisti, dato che possedendo meno del 4% di Heineken non è in grado di spostare gli equilibri da solo.

Ulteriori interventi social

Sempre su Telegram riscontriamo altri contenuti che seguono le teorie sulle birre collegate a Bill Gates. Ecco un esempio:

Bill Gates compra una larga parte di azioni Heineken. Ecco le birre e bibite del gruppo Heineken da boicottare da adesso Heineken

Amstel

Birra Moretti

Dreher

Henninger

Budweiser

Adelscott

Affligem Blonde

Affligem Rouge

Affligem Triple

Amstel 1870

Baffo d’Oro

Buckler (analcolica)

Desperados

Diamond Super

Diamond Triple

Doreleï

Fischer

Fischer Blonde

Fischer Tradition

Gasoline Extra Cold

Gasoline Lager

Gasoline Strong

Ichnusa

Ichnusa Anniversario 5,6

McFarland

McFarland Golden Fire

Messina

Moretti Doppio Malto

Moretti La Rossa

Murphy’s

Murphy’s Red

Prinz

Sans Souci

Sans Souci Ice

von Wunster

von Wunster Analcolica

Wieckse Witte La roba di gates è peggio delle radiazioni nucleari

Anche il canale Telegram complottista e antisemita “Libera Espressione” (ne parliamo qui e qui) pubblica un contenuto simile:

BILL GATES ACQUISISCE LE BIRRE MORETTI E LA SARDA ICHNUSA E INVESTE IN HEINEKEN C’ERA UNA VOLTA RE MIDA CHE TRASFORMAVA IN ORO TUTTO CIÒ CHE TOCCAVA, POI ORA ABBIAMO BILL GATES (IL PENTAGONO USA) CHE TRASFORMA IN VELENO E MERDA TUTTO CIÒ CHE TOCCA BILL GATES USERÀ MAIS E ALTRE PIANTE TRANSGENICHE PER INFETTARE I CONSUMATORI DEI SUOI PRODOTTI LA CARNE DI LABORATORIO AD ESEMPIO È COLTIVATA SU CELLULE IMMORTALATE, CHE SI DEFINISCONO CANCRO QUINDI CELLULE CANCEROSE

Nell’immagine condivisa nel post leggiamo il commento di un utente che dichiara di non voler bere tali birre «per legittima difesa». Il contenuto di “Libera Espressione” è stato poi condiviso anche via Facebook, anche dai membri della setta complottista “ViVi“:

Conclusioni

Bill Gates ha acquistato il 3,8% delle azioni di Heineken a fine dello scorso febbraio. C’è chi parte da questo evento per sostenere che il miliardario sia intenzionato ad alterare per scopi malevoli la qualità della birra dei marchi elencati nell’immagine. Anche volendo avrebbe bisogno dell’appoggio di almeno del 47% della compagnia. Di fatto, l’immagine veicola un’informazione falsa basata sulla costante teoria del complotto che vede Bill Gates intenzionato a “ridurre la popolazione mondiale”, danneggiando di fatto i marchi elencati.

