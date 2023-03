Le rivelazioni della dottoressa Mikovits sui virus dall’HIV in poi, tutti realizzati in laboratorio: ecco perché non hanno senso

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui, qui, qui e qui) stanno rilanciando una vecchia intervista di Stew Peters nel suo show alla ricercatrice Judy Mikovits, la quale sostiene che tutti i virus dall’Hiv in poi sarebbero stati creati appositamente nei bio-laboratori in tutto il mondo. Avevamo già trattato l’attività di disinformazione sui vaccini contro il nuovo Coronavirus di Mikovits in una nostra analisi precedente, dove abbiamo trattato il documentario No vax Plandemic. Lo stesso Peters è noto negli Usa per la divulgazione di tesi complottiste. È stato lui ad aver prodotto il film sulle presunte morti da vaccino Died Suddenly nel 2022.

Per chi ha fretta:

La ricercatrice negazionista dell’Aids Judy Mikovits espone in diverse interviste la teoria dei virus prodotti con tecniche di manipolazione genetica come la gain of function.

Vaccini come quello contro l’epatite B sarebbero invece la vera causa di epidemie e pandemie, come quella di Aids cominciata ufficialmente negli anni ’80.

Nulla di tutto questo è dimostrato, mentre il collegamento causale tra Hiv e Aids è confermato anche dalle ricerche di noti idoli No vax come Luc Montagnier.

Analisi

Potreste quindi trovarvi di fronte a condivisioni con la seguente didascalia riassuntiva dell’intervista:

TERRIBILI RIVELAZIONI! DOTT.SSA MIKOVITS: Ogni virus dall’HIV in poi è stato creato utilizzando tecnologie di guadagno di funzione nei biolab di tutto il mondo! SARS-CoV-2 non è un coronavirus è… Questo è ciò che è stato utilizzato come arma e creato nel 2004! Tutto quello che dobbiamo fare è NON VACCINARCI mai più, e non hanno più NESSUNA ARMA CONTRO DI NOI!!

Mikovits è una negazionista del collegamento causale tra Hiv e Aids fin dalla pubblicazione della sua tesi di dottorato del 1991, che ha rivendicato con orgoglio in condivisioni recenti su Instagram. Potete approfondire le ragioni per cui siamo sicuri che l’Aids è causata dall’Hiv in un nostro articolo precedente. Del resto oggi esistono farmaci mirati che permettono ai pazienti di avere una vita normale, cosa che non avrebbe senso se non ci fosse un collegamento causale tra Hiv e Aids.

Aids causata dai vaccini?

La malattia sarebbe emersa – secondo la ricercatrice -, a seguito della vaccinazione contro l’epatite B. In un’altra intervista dello stesso Peters, Mikovits citava come esempio la positività di Magic Johnson alla malattia a seguito della vaccinazione contro l’epatite B. La clip con tale affermazione è stata postata da lei stessa su Instagram nel gennaio scorso. L’idea che i vaccini in generale possano causare una deficienza immunitaria (Vaids) è molto suggestiva negli ambienti No vax. Noi l’abbiamo trattata in diversi articoli, per es. qui, qui e qui.

Mikovits va oltre aggiungendo riferimenti riguardo al guadagno di funzione (gain of function): detta con molta semplicità, è la possibilità di potenziare un patogeno in laboratorio modificandolo geneticamente. Il colpevole di tale complotto sarebbe stato Anthony Fauci. L’ipotesi che tale pratica possa essere stata utilizzata (soprattutto nella produzione del SARS-CoV-2) è stata più volte rilanciata in ambienti complottisti, senza mai essere dimostrata, come avevamo visto qui e qui.

Quindi Montagnier era complice?

L’idea stessa che l’Hiv possa essere stato creato in laboratorio pur non essendo collegato all’Aids (quindi depistando dalle “vere” cause), potrebbe risultare contraddittoria. Infatti l’uomo che vinse il Nobel nel 2008 per aver isolato il virus, Luc Montagnier (assieme alla virologa Françoise Barré-Sinoussi), è divenuto successivamente uno dei principali punti di riferimento dei movimenti No vax in tutto il mondo. Una scoperta del genere infatti era possibile solo deducendo che il patogeno riconosciuto fosse collegato causalmente a tessuti di pazienti affetti da Aids. Tanto più che l’isolamento del virus avvenne quasi in contemporanea col team di ricerca dell’americano Robert Gallo, scatenando una guerra accademica per la paternità della scoperta finita solo nel 1987. Parliamo di due ricerche parallele che trovano Hiv in quanto collegato a persone affette da Aids.

Conclusioni

Da anni Mikovits porta avanti una narrazione complottista, dove Fauci sarebbe complice fin dagli anni ’80 della produzione di virus come l’Hiv e il SARS-CoV-2; mentre l’Aids sarebbe stata causata a partire dall’iniezione di vaccini «contaminati» appositamente con operazioni di gain of function, a cominciare da quello contro l’epatite B. Una storia complessa, confusa e priva di una documentazione scientifica seria a supporto, che contraddice delle evidenze, le quali oggi continuano a salvare tante vite.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: