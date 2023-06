«Luis Sal ha baciato Damiano dei Maneskin?!»: l’ironia social dopo il divorzio incrociato di Damiano-Giorgia e Luis-Fedez – I meme

Troppi gossip, tutti insieme, mettono in “difficoltà” i fan dei quattro: «Giornata succulenta per noi amanti del drama»

«Non ho capito: Luis Sal ha baciato Damiano dei Maneskin?!». Troppi gossip tutti insieme e il web non sa più da che parte girarsi, dove memare e su chi. In un solo giorno Giorgia Soleri e Damiano si sono lasciati e la notizia è circolata a causa di un video che mostra il cantante baciarsi in discoteca con un’altra ragazza. Il «Corna-gate»: così è stato definito nell’immediato dagli utenti social che pensavano fosse la prova di un tradimento. Ma poi è arrivato il chiarimento del frontman del gruppo artistico: «È stato un mio errore. Non doveva uscire così. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo», ha scritto in una storia Instagram. Neanche il tempo di capire tutta la dinamica che è arrivato Luis Sal a squarciare gli interrogativi che da tempo animavano gli utenti social: «Che fine ha fatto Luis dai video del podcast Muschio Selvaggio? Perché ora c’è solo Fedez?». Con un video di pochi minuti ieri ha messo a nudo il Re, scatenando un botta e risposta al veleno.

«Giornata succulenta per noi amanti del drama»

«Fedez dissa Luis Sal. Corna della fidanzata di Damiano dei Maneskin. Luis Sal dissa Fedez. Questo è il #Dramaday», sintetizza un’utente su Twitter. «Giornata succulenta oggi per noi amanti del drama», aggiunge un’altra con un meme di Spongebob affaticato. Un divorzio incrociato quello di Damiano e Giorgia e Luis e Fedez, che ha lasciato gli utenti confusi e saziato gli amanti del gossip. A queste due separazioni qualcuno ricorda anche che solo due giorni fa c’è stata anche la rottura tra Paolo Bonolis e Sofia Bruganelli. E gli utenti ironizzano ancora: «Non ho ben capito, Luis Sal ha fatto un threesome con Damiano e Paolo Bonolis???».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: