Roma, uomo trovato morto in un parco. Addosso una parrucca e ferite da taglio

Ferite da taglio alla gola e su un fianco; una parrucca bionda in testa; il corpo morto, inerme in un’area verde del parco Madre Teresa di Calcutta a Centocelle. E’ quello che si è trovato di fronte un passante che percorreva viale delle Gardenie a Roma, quando, la scorsa notte ha allertato le forze dell’ordine che sono giunte sul luogo intorno alle 2.40. Al momento non è nota la causa del decesso dell’uomo, apparentemente nordafricano. La zona è notoriamente frequentata da prostitute che generalmente si dispongono lungo la vicina via Palmiro Togliatti in attesa di clienti. Proprio lì, pochi giorni fa, una donna transessuale brasiliana ha denunciato di essere stata ferita alla gola da uno sconosciuto. Al momento, però, nulla lascia presumere che i due fatti siano collegati, riporta Roma Today.

