Tor Bella Monaca, rubano l’auto a Christian De Sica. Ritrovata sotto le case popolari

Andato al teatro di Tor Bella Monaca, periferia di Roma, all’uscita non ha più ritrovato la sua Fiat 500. Sembrerebbe la serata sfortunata di qualsiasi romano ma il malcapitato, in questo caso, è Christian De Sica, a cui hanno rubato l’auto martedì 18 luglio. Non era certo la Cabriolet di “Natale in crociera” ma l’auto è stata trovata nel giro di poche ore. La mattina dopo la polizia locale di Roma Capitale, grazie all’intervento degli agenti del VI Gruppo Torri, si è messa sulle tracce del veicolo. Battendo a tappeto tutta la zona, hanno ritrovato il mezzo nei parcheggi sotterranei delle case popolari a Largo Ferruccio Mengaroni. La 500 di De Sica presentava danni riconducibili allo scasso, è stata riconsegnata all’attore nel giro di poche ore dal furto. Sono in corso le indagini per risalire al responsabile del gesto.

