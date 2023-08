No! I Simpson non hanno predetto gli incendi nelle Hawaii generati da un fantomatico raggio di energia

Altro che Nostradamus: secondo diversi utenti, i veri veggenti del nostro tempo sarebbero i Simpson. Non si contano più, ormai, le volte in cui il cartone è stato chiamato in causa per sostenere come fosse riuscito a predire alcuni eclatanti eventi della modernità, dalla pandemia di Coronavirus al crollo della Silicon Valley Bank, passando per la morte in elicottero di Kobe Bryant. L’ultimo caso che li vede protagonisti riguarda i catastrofici incendi verificatisi alle Hawaii: secondo diversi utenti, i Simpson avrebbero predetto un raggio di energia che avrebbe generato gli incendi. Non è la prima volta che circolano queste teorie (ne abbiam parlato qui, qui e qui)

Per chi ha fretta:

Ancora una volta, una puntata dei Simpson è stata tagliata e chiamata in causa per sostenere come il cartone avesse predetto alcuni grandi eventi della modernità

In questo caso, la tesi di alcuni utenti è che la serie avesse mostrato una serie di incendi determinati da «armi a energia diretta», e che proprio queste armi avrebbero causato i recenti disastrosi incendi alle Hawaii

In realtà, gli incendi nel cartone venivano causati da un’enorme statua metallica: era il riflesso del sole sulla sua superficie a determinare le fiamme.

Il video del presunto raggio, usato per sostenere la sua “reale esistenza”, risale a diversi anni prima e filmato in Cile.

Analisi

«Molte persone dicono che i Simpson predice il futuro o viaggiano nel tempo, non è vero. Si chiama programmazione predittiva. Gli incendi di Maui, Lahaina, Hawaii colpiti da DEW (armi a energia diretta). La programmazione predittiva è una sottile forma di condizionamento psicologico fornita dai media per far conoscere al pubblico i cambiamenti sociali pianificati che devono essere attuati dai leader. Se e quando questi cambiamenti verranno attuati, il pubblico li conoscerà già e li accetterà come progressioni naturali, riducendo così la possibile resistenza e commozione del pubblico – Alan Watt». Questo è il testo che, cavalcando le teorie secondo cui nei recenti disastri verificatisi nell’arcipelago non ci sarebbe nulla di naturale, chiama in causa i Simpson, sostenendo che avessero predetto gli incendi. Troviamo la clip del cartone condivisa anche su altri profili, con la stessa insinuazione.

Il video del fantomatico raggio

Nel video diffuso sui social viene mostrata la clip di un presunto raggio nelle Hawaii. Si tratta di una ripresa fatta in Cile anni prima (ne avevamo parlato qui).

La puntata dei Simpson

Come al solito, proviamo a risalire alla puntata in questione per capire meglio di che si tratta. La clip (tagliata) è tratta da un episodio del 2016 intitolato “Monty Burns’ Fleeing Circus”. Nella puntata, non viene fatto alcun riferimento a presunte «armi a energia diretta». La trama ruota attorno ad una nuova statua appartenente alla compagnia Lard Lad, che viene rivelata pubblicamente nella città di “Springfield”. A provocare gli incendi era la luce del sole, che si rifletteva sulla superficie metallica dell’opera. Possiamo vedere chiaramente la dinamica ipotizzata in un estratto dell’episodio, pubblicato su YouTube 6 anni fa con il titolo: The Simpsons – STATUE DESTROYS SPRINGFIELD.

Conclusioni

Ancora una volta, una puntata dei Simpson è stata tagliata e chiamata in causa per sostenere come il cartone avesse predetto alcuni grandi eventi della modernità. In questo caso, la tesi di alcuni utenti è che la serie avesse mostrato una serie di incendi determinati da «armi a energia diretta», e che proprio queste armi avrebbero causato i recenti disastrosi incendi alle Hawaii. In realtà, gli incendi nel cartone venivano causati da un’enorme statua metallica: era il riflesso del sole sulla sua superficie a determinare le fiamme. I sostenitori della teoria hanno usato un altro video diventato virale ma che rappresenta un caso passato in Cile. In definitiva, i Simpson non hanno predetto alcun raggio di energia nelle Hawaii.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: