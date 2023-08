No! Nemmeno questo è un raggio laser e non può aver generato gli incendi nelle Hawaii

Ormai sembra diventata una moda. Continuano a circolare condivisioni che parlano di presunti raggi laser collegati agli incendi nelle Hawaii. Abbiamo trattato diversi casi precedenti qui, qui e qui. Stavolta analizziamo una clip diffusa da pagine complottiste su Instagram e Facebook.

La narrazione complottista in oggetto colloca la clip nel contesto degli incendi nelle Hawaii.

Il filmato originale è stato pubblicato nel maggio scorso da un profilo dedicato all’ufologia ed è ambientato in Cile.

Il presunto raggio laser è un effetto ottico dovuto dall’esplosione di un trasformatore, saltato a causa del forte vento.

Analisi

Nella clip il raggio laser appare nei primi frame. Tutto il resto è un montaggio in cui vengono mostrati i disastri prodotti dagli incendi nelle Hawaii. Le condivisioni sono accompagnate dalla seguente didascalia:

La mano armata delle grandi corporazioni.

La malvagità del deep state è rappresentata tutta qui.

Un raggio laser nelle Hawaii?

Del caso si sono occupati per primi i colleghi della BBC in un articolo del 16 agosto. La clip originale era divenuta virale su Tik Tok. Mentre su Facebook vediamo soprattutto versioni zoomate, specchiate e con una pessima risoluzione. Il filmato caricato a maggio da una pagina ufologica è ambientato in Cile, come si evince dalla didascalia:

O.V.N.I.S. in Cile 🇨🇱🚬🗿 . Contesto: Un amico nel suo appartamento a Macul, è andata via la corrente e c’è stata un’esplosione, si è sporto e ha visto quel raggio 5 volte (che per me è un laser, più che un raggio) quello nel video è l’ultimo uno che è esploso…

Come riportano i colleghi della TV cilena Chilevisión, il video mostra un effetto ottico generato dall’esplosione di un trasformatore in Cile, saltato a causa del forte vento:

Conclusioni

Come abbiamo visto, la clip non c’entra niente con le Hawaii. Il filmato è stato caricato da altri complottisti dediti all’ufologia; loro stessi collocano le immagini al maggio scorso in Cile. La TV cilena Chilevisión si era già occupata del caso, accertando che il presunto raggio laser era un effetto ottico dovuto all’esplosione di un trasformatore, saltato a causa del forte vento.

