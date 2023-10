La Uefa ci ripensa: nessuna apertura alle squadre giovanili russe nelle competizioni internazionali

Brusco dietrofront della Uefa sulla decisione di riammettere le squadre giovanili russe ai tornei di calcio europei. Le compagini Under 17 della Federazione Russa non potranno tornare in campo per le competizioni internazionali, come già deciso della federcalcio europea dopo l’invasione russa dell’Ucraina. «Non è stata trovata alcuna soluzione tecnica per consentire alle squadre russe di giocare», ha spiegato un portavoce della Uefa, dopo che da giorni le prime federazioni nazionali, a cominciare da quelle baltiche, avevano minacciato di non scendere in campo nel caso avessero avuto le squadre russe come avversarie. Resta per ora solo il via libera da parte della Fifa, che riguarda per esempio i tornei mondiali di categoria. Dopo la marcia indietro della Uefa, Kiev esulta e ringrazia «i partner europei per il loro sostegno all’Ucraina».

Il tentativo della Uefa

Nelle scorse settimane i tecnici della Uefa avevano lavorato alla riammissione delle squadre giovanili russe alle partite di qualificazioni europee di questo mese, nonostante i vari gruppi fossero stati già definiti. Negli incontri di oggi a Nyon, dove si è deciso per l’assegnazione di Euro2028 ed Euro 2032, il Comitato esecutivo ha deciso di togliere la proposta dal tavolo constatando l’impossibilità di trovare una soluzione tecnica al reintegro delle formazioni maschili e femminili russe. Secondo Espn, all’interno del Comitato almeno 12 federazioni su 55 si sono opposte a questa possibilità, annunciando che si sarebbero rifiutate di far giocare le loro squadre contro quella russa. Tra queste, oltre a Estonia e Lettonia, anche Inghilterra, Svezia e Polonia hanno espresso la loro contrarietà. L’Ucraina ha preso una posizione ancora più radicale, annunciando che non avrebbe partecipato alle competizioni nelle quali fossero state riammesse le rappresentanze russe.

Leggi anche: