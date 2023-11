Il Qatar trova un accordo per l’evacuazione degli ostaggi con doppia nazionalità e feriti. Apre il valico di Rafah

Il Qatar ha raggiunto un accordo con Egitto, Israele e Hamas – in coordinamento con gli Stati Uniti – per la liberazione dalla Striscia di Gaza, tramite il valico di Rafah con l’Egitto, di un numero imprecisato di ostaggi con doppia nazionalità e altri in gravi condizioni di salute. Lo riferiscono media panarabi citando fonti vicine ai negoziati in corso tra le parti. Intanto il valico di Rafah è aperto alle persone per un’evacuazione limitata da Gaza. L’esercito di Israele ha fatto sapere che ha colpito 11 mila obiettivi dall’inizio delle ostilità. Alcuni commando Usa sono in zona per aiutare nella liberazione degli ostaggi. Nel frattempo il generale Francesco Paolo Figliuolo è arrivato in Libano per incontrare i militari italiani.

11 mila obiettivi colpiti

Dall’inizio della guerra con Hamas l’esercito israeliano ha colpito 11 mila obiettivi a Gaza. «Nel corso della notte forze combinate hanno colpito numerosi obiettivi in tutta la Striscia, inclusi centri di comando operati e cellule terroristiche di Hamas». L’esercito ha poi ricordato che ieri a Jabaliya, vicino Gaza City, «numerosi terroristi si sono barricati in un edificio, vicino a una scuola, un centro medico e uffici governativi». I militari hanno anche annunciato la morte di nove soldati. In totale i militari deceduti dal 7 ottobre sono 326. Hamas ha invece sostenuto che il bombardamento del campo profughi di Jabaliya ha provocato più di 50 morti e centinaia di feriti. La squadra di difesa aerea delle Forze di Difesa israeliane ha anche intercettato una minaccia aerea identificata poco fa nell’area del Mar Rosso, a sud della città di Eilat.

Il missile

L’esercito israeliano ha intercettato anche un missile terra-aria lanciato dal territorio libanese verso un drone delle Forze di Difesa. «In risposta, gli aerei dell’IAF (l’Aeronautica israeliana, ndr) hanno colpito l’origine del lancio del missile, così come i terroristi che hanno effettuato il lancio», fanno sapere i militari. Secondo il sito Ynet Israele avrebbe proposto di cancellare, attraverso la Banca Mondiale, una porzione significativa del debito dell’Egitto per indurre il governo di Abdel Fattah Al-Sisi di accogliere nel Sinai i palestinesi in fuga da Gaza. Sisi sarebbe contrario e avrebbe controproposto che Israele trasferisca i palestinesi di Gaza nel Negev. Ma il premier israeliano Benjamin Netanyhau, secondo Ynet, starebbe cercando di convincere leader stranieri di far pressioni sull’Egitto per accettare l’opzione Sinai.

L’Egitto e i profughi

Gideon Rachman del Financial Times ha detto che l’ipotesi è plausibile: «Le mie fonti a Riad dicono che gli egiziani ci potrebbero stare. “Sono in bancarotta”, mi ha detto una fonte di alto livello: “Hanno già 100 milioni di persone. Che cos’è un altro milione?”». Intanto secondo alcuni testimoni interpellati dal Guardian a sud della città di Gaza le truppe israeliane stanno ancora cercando di tagliare l’autostrada principale di Gaza e la strada parallela lungo la costa mediterranea. Zaki Abdel-Hay, un abitante della zona, ha detto all’Associated Press che le persone hanno paura di avventurarvisi. «La gente è molto spaventata. I carri armati israeliani sono ancora vicini», ha detto al telefono. Vicino alla strada si sentiva «il fuoco costante dell’artiglieria». L’esercito israeliano ha poi pubblicato su Telegram delle foto relative all’operazione di terra in atto.

