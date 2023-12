No! A Caserta non è stato chiuso un ristorante cinese perché sono stati trovati cani e ratti congelati

«Un blitz della finanza in un ristorante cinese nei pressi di Caserta» avrebbe trovato nel locale «carcasse di cani e topi congelati». Il ristorante sarebbe quindi stato chiuso all’istante e il proprietario arrestato. In realtà a Caserta non è stato chiuso un ristorante cinese perché sono stati trovati cani e ratti congelati.

Circola una presunta notizia secondo la quale un blitz della guardia di finanza nei pressi di Caserta avrebbe trovate carcasse di cani e topi in un ristorante cinese.

Il presunto ritrovamento avrebbe portato alla chiusura del locale e all’arresto del proprietario.

I post mostrano sullo sfondo uno storico ristorante cinese di Padova.

Contattati da Open, Carabinieri, Nas e Guardia di Finanza casertani hanno smentito la presunta notizia.

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica. Nella testo si legge:

ULTIMA ORA: BLITZ DELLA FINANZA IN UN RISTORANTE CINESI NEI PRESSI DI CASERTA, PAZZESCO QUELLO CHE HANNO TROVATO, CARCASSE DI CANI E TOPI CONGELATI AL SUO INTERNO, RISTORANTE CHIUSO ALL’ISTANTE E PROPRIETARIO ARRESTATO

Il ristorante di Padova

Partiamo dall’immagine. Già al primo sguardo, lo stile architettonico non sembra quello di una città del Sud Italia. E infatti non mostra un ristorante nei pressi di Caserta, ma lo storico Shanghai, ristorante cinese di via Marsala a Padova, il primo ad offrire questo tipo di cucina nella città dei Tre Senza. Nello specifico, l’immagine è la stessa usata da Padova Oggi nel dare la notizia – lo scorso 19 luglio – del cambio di gestione del locale. In casi come questo, il locale potrebbe avere gli estremi per un’azione legale. Motivo per cui è sempre bene accertarsi della veridicità di ciò che si condivide.

A Caserta non è stato chiuso un ristorante cinese perché sono stati trovati cani e ratti congelati

Della presunta notizia non si trovano riscontri su internet. Ad ogni modo, il tipo di operazione compete più ai Nas e ai Carabinieri che alla Guardia di Finanza. Contattati da Open, tutti e tre i nuclei della provincia di Caserta hanno smentito la presunta notizia. Ovvero la prova che in realtà a Caserta non è stato chiuso un ristorante cinese perché sono stati trovati cani e ratti congelati.

Circola una presunta notizia secondo la quale un blitz della guardia di finanza nei pressi di Caserta avrebbe trovate carcasse di cani e topi in un ristorante cinese. Il presunto ritrovamento avrebbe portato alla chiusura del locale e all’arresto del proprietario. I post mostrano sullo sfondo uno storico ristorante cinese di Padova. Contattati da Open, Carabinieri, Nas e Guardia di Finanza casertani hanno smentito la presunta notizia. Quindi, in realtà a Caserta non è stato chiuso un ristorante cinese perché sono stati trovati cani e ratti congelati.

