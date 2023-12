No! Gli aborti spontanei non sono raddoppiati ogni anno a causa dei vaccini Covid

Ci avete segnalato alcune condivisioni Facebook (per esempio qui) relative a un evento, di cui è possibile recuperare il filmato integrale su YouTube, organizzato dalla deputata repubblicana e vicina agli ambienti No vax, Marjorie Taylor Greene. Ce ne eravamo occupati in un precedente articolo, dove rispondevamo all’intervento di Robert Malone in merito a presunte contaminazioni di DNA estraneo nel vaccino a mRNA di Moderna. Stavolta il tema riguarda l’intervento della ginecologa Kimberly Biss, seduta affianco al collega. La dottoressa parla di un fantomatico collegamento tra i vaccini Covid e gli aborti spontanei, che sarebbero raddoppiati ogni anno a seguito delle vaccinazioni. Anche in questo caso ci troviamo davanti a una narrazione priva di fondamento, fatta da una persona nota per diffondere spesso la disinformazione sui vaccini, come riporta Aleks Phillips nel suo articolo per Newsweek.

Per chi ha fretta:

La ginecologa Kimberly Biss afferma che dal 2020 a oggi il tasso di aborti spontanei sarebbe salito dal 4% al 15%.

Biss suggerisce quindi un collegamento coi vaccini Covid, ma ammette di non poterlo dimostrare.

Biss riconosce che normalmente il tasso di aborti spontanei riportato nei manuali si aggira proprio attorno al 15%.

Biss sostiene che nella sua pratica il tasso normale sarebbe del 4%, come suggerito in altri studi.

La ginecologa non ha pubblicato uno studio in una rivista scientifica, così da permettere a tutti di verificare se i suoi dati sono corretti o meno.

Analisi

La condivisione riguardante il collegamento tra vaccini a mRNA e gli aborti spontanei è accompagnata dalla seguente didascalia, che riassume l’intervento della dottoressa Biss, ginecologa americana nota per la diffusione di disinformazione sui vaccini come riporta Newsweek:

Kimberly Biss – ginecologa – testimonia al Congresso riguardo l’aumento di aborti spontanei (raddoppiati ogni anno dall’introduzione dei vaccini covid-19)

2020 >> 4%

2021 >> 8%

2022 >> 15%

Aborti spontanei e vaccini Covid. Non è sicura nemmeno la dottoressa Biss

Su quali dati si basa la dottoressa Biss per parlare di questi aborti spontanei correlati ai vaccini Covid? Secondo quanto riporta Steadfast Nation, l’anno scorso Biss avrebbe contattato la matematica Jessica Rose condividendo con lei i dati della sua «pratica» al fine di «condurre un’analisi approfondita». Una “versione divulgativa” è disponibile su Substack. Anche qui però non è molto chiaro come sarebbero stati contestualizzati i dati. Del resto le stesse autrici non sembrano essere convinte di aver dimostrato un collegamento tra vaccini Covid e aborti spontanei. Riportiamo per esempio alcuni passaggi dell’intervento di Biss durante l’audizione in risposta alle domande di Green:

Lei ha chiesto quanti pazienti hanno avuto il vaccino e poi hanno perso i loro bambini. È difficile da determinare. Posso dirvi che il 60% dei miei pazienti è stato vaccinato. Sono l’unica persona nella mia pratica [che] chiede a ogni paziente: “Hai fatto un vaccino?” “Quanti?” “Quale marca?” “Quando?” “Hai avuto il COVID?” “Quante volte?” […] Non vorrai mai far sentire una donna come se avesse causato la mancata nascita del suo bambino. Quindi è difficile ottenere i dati esatti per tutte quelle pazienti.

Inoltre Biss confrontando un precedente studio di Naert et al., vede che il tasso medio di aborti spontanei sarebbe del 5,39%. Ma la dottoressa ammette che – per quanto lei nella sua esperienza personale non se ne sia accorta -, la media riportata nei manuali si aggira tra il 13 e il 15%:

Ciò che viene citato nel mio libro di testo di ostetricia e in alcuni articoli è che un tasso normale di aborti spontanei è compreso tra il 13% e il 15%. Non l’ho mai visto clinicamente.

Lei invece nella sua pratica li attesta al 4%. Ma non possiamo né andare a spanne, né affidarci alla nostra esperienza personale quando parliamo di dati così importanti. Specialmente se partecipiamo a una audizione organizzata da un membro del Congresso degli Stati Uniti. Secondo il manuale MSD «Circa il 10-15% delle gravidanze confermate abortisce spontaneamente. Ben il 25% di tutte le gravidanze termina con un aborto spontaneo durante le prime 12 settimane di gravidanza». Ma se per caso Biss e Rose hanno scoperto nuovi dati che ribaltano le conoscenze riportate nei manuali dovrebbero pubblicarli su una rivista scientifica, non su Substack.

Conclusioni

Abbiamo visto che i dati sugli aborti spontanei, che secondo la narrazione della ginecologa Biss sarebbero raddoppiati ogni anno a seguito dei vaccini Covid, sono privi di fondamento.

