Caso Pozzolo, parla il ferito Luca Campana: «Perché non ho denunciato prima? Lui è un politico e io un operaio» – Il video

«Perché non l’ho denunciato prima? Perché io sono un operaio e lui un politico». Temeva di finire in un «tritacarne» Luca Campana, l’elettricista 31enne di Candelo, nel Biellese, ferito la notte di Capodanno dal proiettile partito dalla pistola del deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo. Lo spiega al Corriere Tv, intercettato sotto casa. Il giovane è stato sentito in tarda mattinata dalla pm Francesca Raineri, titolare del fascicolo, ed ha presentato querela contro il deputato, titolare dell’arma. «È un momento difficile – spiega l’elettricista – sono ancora incredulo per quello che è capitato. Perché la situazione poteva finire molto peggio, alla festa c’erano dei bambini». Al cenone erano presenti anche i figli del 31enne, fortunatamente in un altra stanza. «La mia speranza è quella di guarire al più presto, al 100 per cento e di tornare quanto prima a lavorare», ha aggiunto Campana. I medici, racconta, gli hanno assicurato una guarigione in circa 11 giorni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di inizio anno, ha chiesto al suo partito di sospendere il deputato, in attesa di un’indagine più approfondita da parte del collegio dei probiviri di FdI.

