Colpo a sorpresa di Amadeus e Fiorello: a Sanremo 2024 arrivano Beppe Vessicchio e i Jalisse

Lo storico direttore d’orchestra non era un ospite annunciato, mentre il duo è stato rifiutato 27 volte dalla gara dopo la vittoria nel 1997

Qualche sorpresa per questo Festival di Sanremo il conduttore Amadeus e il collega Fiorello lo hanno preparato. E i due più clamorosi, finora, sono due grandi ritorni. Nelle ore precedenti si era già sparsa la voce su uno di essi, quello dei Jalisse. Il duo di coniugi ha vinto il Festival nel 1997 con Fiumi di parole e poi ha ricevuto ben 27 rifiuti in altrettante edizioni della kermesse, un record. L’altro graditissimo ritorno è quello di Beppe Vessicchio, lo storico direttore d’orchestra dell’Ariston che quest’anno non avrebbe dovuto partecipare. Anzi, aveva annunciato che avrebbe guardato questa edizione sul divano di casa. E invece Fiorello ha tirato giù un sipario allestito all’esterno del teatro e quando l’ha tirato giù è apparso sorridente dietro ai baffi, raggiunto poi dai Jalisse.

Lo speciale Sanremo 2024

I testi delle canzoni

ALESSANDRA AMOROSO – Fino a qui I ALFA – Vai! I ANGELINA MANGO – La noia I ANNALISA – Sinceramente I BIGMAMA – La rabbia non ti basta I BNKR44 – Governo punk I CLARA – Diamanti grezzi I DARGEN D’AMICO – Onda alta I DIODATO – Ti muovi I EMMA – Apnea I FIORELLA MANNOIA – Mariposa I FRED DE PALMA – Il cielo non ci vuole I GAZZELLE – Tutto qui I GEOLIER – I p’ me, tu p’ te I GHALI – Casa mia I IL TRE – Fragili I IL VOLO – Capolavoro I IRAMA – Tu no I LA SAD – Autodistruttivo I LOREDANA BERTÈ – Pazza I MAHMOOD – Tuta gold I MANINNI – Spettacolare I MR. RAIN – Due altalene I NEGRAMARO – Ricominciamo tutto I RENGA E NEK – Pazzo di te I RICCHI E POVERI – Ma non tutta la vita I ROSE VILLAIN – Click boom! I SANGIOVANNI – Finiscimi I SANTI FRANCESI – L’amore in bocca I THE KOLORS – Un ragazzo una ragazza

