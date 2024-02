Il pupazzo di Giorgia Meloni bruciato durante il Carnevale di Poggio Mirteto – Il video

È Giorgia Meloni il bersaglio scelto quest’anno al Carnevale di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti. Nel piccolo comune laziale, che conta circa 6mila abitanti, è stato dato alle fiamme un grosso pupazzo che raffigurava la premier, con tanto di braccio teso e vestito a forma di fiamma tricolore, la stessa che compare nel logo di Fratelli d’Italia. Mentre il fantoccio veniva incendiato, i manifestanti hanno intonato Bella Ciao e altri cori antifascisti. In realtà, quella che va in scena ogni anno a Poggio Mirteto è una tradizione che risale al 1861, quando fu cacciato lo Stato Pontificio.

Da allora, ogni anno gli abitanti del Paese portano in piazza (e danno alle fiamme) un pupazzo che rappresenta un politico o un qualunque altro personaggio che occupa ruoli di potere. Quest’anno è toccato a Giorgia Meloni, ma nelle edizioni passate la stessa cosa è avvenuta anche con Silvio Berlusconi, Matteo Renzi e non solo.

Video: X/Francesco Giubilei

