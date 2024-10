Beppe Grillo aderisce alla manovra di Giorgia Meloni contrastata dal M5s: per risparmiare il 71,3% delle tasse con la sua società immobiliare

Potrebbe aver inscenato un incidente stradale per nascondere l’omicidio della moglie. È questa l’ipotesi al vaglio degli inquirenti. Come scrive Michela Magnifico su Repubblica, un avviso di garanzia con l’imputazione provvisoria di omicidio volontario ha raggiunto Ciro Caliendo, il marito di Lucia Salcone, 47 anni. L’uomo era alla guida nella notte tra il 27 e il 28 settembre della Fiat 500 uscita fuori strada sulla provinciale 13 tra San Severo e Castelnuovo della Daunia, in provincia di Foggia. La donna non sarebbe riuscita a uscire in tempo dall’abitacolo, che nel frattempo aveva preso fuoco, ed è morta carbonizzata.

I dubbi sulla ricostruzione

È bene precisare che l’avviso di garanzia rappresenta un atto dovuto per permettere all’indagato di nominare un consulente di parte durante l’esame autoptico. Infatti, domani 3 ottobre alle 12 la procura di Foggia stabilirà a chi affidare l’incarico per l’autopsia sul corpo della donna. Il consulente della procura è Luigi Cipolloni dell’istituto di medicina legale di Foggia, mentre il consulente dell’indagato è il professor Cristoforo Pomara. Gli ulteriori esami sono stati richiesti perché nella ricostruzione fornita da Caliendo, imprenditore vitivinicolo, ci sono alcuni elementi che non convincono gli investigatori. L’uomo ha riferito che l’auto è finita fuori strada, per cause in corso di accertamento, ed è andata a sbattere contro un albero. L’impatto avrebbe poi scatenato l’incendio: il marito non è riuscito a salvare la moglie e ha riportato delle ustioni. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo, ma Salcone potrebbe non essere morta in seguito all’incidente.

L’avvocato: «L’autopsia accerterà le cause della morte»

Il legale di Caliendo, Angelo Masucci, ha dichiarato: «Abbiamo piacere che venga eseguita l’autopsia perché accerterà le cause della morte della signora Salcone che, secondo l’indagato, è conseguenza del sinistro stradale e dell’incendio del veicolo». Il 4 ottobre verrà affidato l’incarico per l’esecuzione della perizia tecnica che accerterà le cause dell’incidente.

In copertina: ANSA/Franco Cautillo I I vigili del fuoco sul luogo dell’incidente dove ha perso la vita una donna ed il marito rimasto gravemente ustionato Castelnuovo della Daunia, 27 settembre 2024.