Venduta la villa dei Ferragnez sul lago di Como: «Maxi-affare da 11 milioni»

Dopo circa un anno di trattative, villa Matilda dei Ferragnez (Fedez e Chiara Ferragni) a Pognana Lario, sul lago di Como, sarebbe stata venduta a un facoltoso cittadino inglese per una cifra vicina agli 11 milioni di euro. L’indiscrezione è stata rilanciata su Rtl 102.5 da Gabriele Parpiglia. Acquistata nel 2022 per 5 milioni, l’abitazione di 400 metri quadri, con un giardino di un ettaro e la piscina a sfioro, completamente ristrutturata, era stata messa in vendita dagli ex coniugi dopo la separazione. A occuparsi della vendita della super dimora, chiamata come la cagnolina dell’influencer, è stata la prestigiosa «Lionard Luxury Real Estate», un’agenzia immobiliare che si occupa del mercato di immobili di lusso. Lo scorso ottobre ben 10 acquirenti si sarebbero tirati indietro all’ultimo minuto non convinti dell’immobile, che – negli accordi di separazione, era di proprietà del rapper. Nessuna conferma, al momento, è arrivata dai diretti interessati, né dal comune di Pognana Lario (Como).