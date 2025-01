Il vecchio video dell’agente che si sfoga usato per il clickbait

Si tratta di una clip del 2013 ripresa a Bologna

A seguito dei momenti di tensione nel quartiere San Lorenzo per il corteo «Giustizia e verità per Ramy e Fares», dove sono stati denunciati lanci di oggetti e bombe carta contro gli agenti di Polizia, diversi utenti hanno condiviso un articolo e il video di un agente che si sarebbe sfogato per il trattamento subito. L’articolo è quello del sito di disinformazione DC News, già noto per aver diffuso notizie fuorvianti (qui, qui e qui). Il video, inoltre, ha più di 10 anni.

Per chi ha fretta

Siti e post social non riportano quando e dove sarebbe avvenuto lo sfogo.

Il video viene diffuso con l’obiettivo di ottenere visite a un sito.

La scena risale al 2013 e non ha nulla a che vedere con i recenti disordini.

Analisi

La narrazione circola attraverso uno screenshot del sito DC News contenente l’articolo del 18 gennaio 2025 dal titolo «“Ci siamo rotti di prendere bombe carta e bottiglie da sta gente” Diventa virale lo sfogo del caposquadra della Celere dopo l’ennesimo assalto delle zecche dei centri sociali».

Circola anche un altro screenshot con la scritta «Ci siamo rotti il c**o» e uno short link. L’obiettivo è quello di attirare gli utenti a leggere l’articolo di DC News, senza però ricevere informazioni complete a riguardo.

Un video del 2013

La scena non è per niente attuale e non riguarda il recente contesto. Venne ripresa a Bologna nel 2013 durante le manifestazioni degli studenti contro i banchieri, come riportato da Repubblica in un’intervista allo stesso agente:

“Basta non ne possiamo più: ci tirano di tutto. Non si può lavorare in queste condizioni. Manifestare è giusto, ma con rispetto”. Queste le parole di un responsabile della polizia a capo di una pattuglia antisommossa durante la manifestazione degli studenti contro i banchieri. Sono volate uova e altri oggetti contro la polizia e le sedi di alcune banche. Quella di Mps è stata imbrattata con la vernice

Conclusioni

Diverse pagine Facebook e account condividono la storia di un agente di Polizia che si sfoga contro dei manifestanti. La condivisione, fatta attraverso immagini e video, rimandano a un sito noto per diffondere informazioni fuorvianti. L’operazione di quest’ultimo è quello di attirare gli utenti, ottenendo visite, sfruttando un video datato e senza fornire le adeguate informazioni a riguardo. La scena non è attuale e non riguarda i recenti disordini, essendo una scena del lontano 2013.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.