Il dramma del giovane cammello trovato morto a Napoli, giallo dopo la fuga dal circo e il panico tra le auto – Il video

Aveva appena sei mesi il cammello avvistato a Fuorigrotta lo scorso venerdì sera tra le auto. L'animale era scappato dal circo Togni. Secondo il titolare, sconosciuti avevano aperto il recinto

È stato trovato morto il cammello che lo scorso venerdì era scappato dal circo Togni, in queste settimane attivo nel quartiere Fuorigrotta di Napoli. Su Instagram l’account Welcome to favelas aveva diffuso un video in cui si vedeva il giovane esemplare di cammello scappare tra le auto, terrorizzato nel traffico. L’animale era stato bloccato all’interno di una stazione di benzina e riportato nel recinto del circo.

Non sono ancora chiare le circostanze della morte del cammello. Secondo il deputato di Avs, Francesco Borrelli, il titolare avrebbe trovato l’animale senza vita, poco dopo il rientro dalla fuga. Proprio quella fuga sarebbe stata causata dal fatto che alcuni sconosciuti avrebbero aperto la recinzione. Una circostanza denunciata dai carabinieri, che indagano sulla morte dell’animale. Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte del cammello.

«Si trattava di un giovane cammello nato nello scorso agosto, in cattività da una coppia in possesso del circo – ha spiegato Borrelli – Si tratta dell’ennesimo episodio che vede un animale pagare con la vita la ‘detenzione’ forzata in una struttura circense. Ci domandiamo fino a quando il governo resterà sordo e cieco di fronte alla volontà del Paese di procedere con la dismissione progressiva di questi spettacoli raccapriccianti».