Zona rossa, pass, artificieri, motovedette: così Sanremo si blinda per il Festival

L'imponente sistema di sicurezza approntato per aumentare i controlli nella cittadina ligure nei giorni della kermesse musicale

Mentre dentro l’Ariston per cinque giorni va in scena la festa della musica italiana, con 29 artisti in gara e decine di altri coinvolti tra ospiti e orchestra, fuori dal teatro tutto dovrà procedere senza sbavature. È quanto ci si aspetta dal piano per la sicurezza approntato per garantire che tutto fili lisci nei giorni del Festival di Sanremo 2025. Come ogni anno nella cittadina è previsto un imponente afflusso di turisti e non solo, con tutti gli entourage degli artisti che si fermeranno nella città dei fiori per una settimana e il pubblico che aspetterà fuori dal teatro e dagli hotel i propri beniamini. E come ogni anno si rende necessario aumentare i controlli per prevenire incidenti, di ordine pubblico e non solo. A partire dai numeri. Sul campo vengono schierati 370 tra agenti e militari, tra personale della questura e del locale commissariato di pubblica sicurezza, dei reparti mobili, di unità operative di primo intervento, di artificieri e di unità cinofile, di militari dell’arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza.

La zona rossa intorno all’Ariston e piazza Colombo

Prima ancora di entrare in città, verranno sensibilmente aumentati i controlli all’esterno del perimetro urbano, con pattuglie ai caselli autostradali, lungo l’Autostrada A10 e la Strada Statale Aurelia. Verrano poi eseguite operazioni mirate presso la stazione ferroviaria e maggior controlli da parte delle volanti del commissariato, dei reparti prevenzione crimine, delle pattuglie delle altre forze dell’ordine e della polizia locale saranno eseguiti anche in città, con appositi servizi di ordine pubblico. Viene quindi istituita nuovamente la zona rossa per sigillare l’area tra piazza Colombo, il teatro Ariston, via Matteotti, via Mameli e piazza Borea D’Olmo. L’accesso all’area sarà garantito mediante 10 varchi presidiati per tutta la settimana del Festival da forze dell’ordine e steward Rai. Verrano poi installati metal detector per il controllo sule persone, su borse e zaini. Per accedere alla zona rossa è necessario essere residenti o avere un pass – rilasciato dalla polizia locale – che attesti i motivi di lavoro.

La cybersicurezza e i controlli via mare

Artificieri, unità cinofile, pattuglie, zona rosse. A ciò si aggiunge il coinvolgimento del centro operativo per la Sicurezza cibernetica della polizia postale che sarà presente con personale dipendente per un servizio dedicato alla sicurezza della manifestazione canora. Infine, vi sarà anche effettuato un controllo rafforzato dell’ordine pubblico via mare, garantito dalle unità navali della Guardia di Finanza, mentre la Capitaneria di Porto si occuperà della sicurezza della navigazione.