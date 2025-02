Comunioni e feste di laurea per 5mila euro, parla il manager della tiktoker Rita De Crescenzo (che ora punta Sanremo): «Dobbiamo fare fattura»

Il quotidiano Il Centro ha parlato con Pietro Pelagalli, che gestisce la fitta agenda dell'influencer: «Tutto incluso, canta 45 minuti parla con tutti, fa video e tiktok»

Quanto costa avere Rita De Crescenzo, influencer da 2 milioni di follower su TikTok, alla comunione o alla festa di laurea? Si parte da 3.500 euro a salire, ma se si conosce la persona giusta si riesce a strappare un prezzo di favore. Purché sia tutto in regola, con regolare fattura: «Perché adesso i giornalisti ci stanno a rompe. Prima per il popolo c’avevamo un occhio di riguardo». Parola di Pietro Pelagalli, manager dell’influencer napoletana la cui chiamata al weekend sulla neve a Roccaraso qualche weekend fa ha creato una situazione di estremo disagio nel comune abruzzese, con il sindaco che ha chiesto l’intervento dell’esercito e gli enti locali che hanno limitato l’accesso ai bus turistici. Per un po’ De Crescenzo sarà lontana dalla neve, scrive Il Centro, da martedì si troverà a Sanremo per l dietro le quinte del Festival. Ma intanto la sua agenda di impegni continua a ingrossarsi, merito del successo sui social e della pubblicità delle ultime settimane, culminata con l’intervista al Tg1. A gestire l’agenda è Pelagalli, raggiunto dal quotidiano abruzzese che si è finto interessato a ingaggiare l’influencer per un evento. Il manager si occupa anche di coordinare il suo staff di organizzatori che a livello locale gestisce spettacoli e contatta i locali. «Faremo un concerto gratuito per tutti», assicura lui, indicando proprio in Roccaraso la località che lo ospiterà.

Rita De Crescenzo, gli eventi da 5mila euro

Sempre a Il Centro, Rita De Crescenzo aveva spiegato che le entrate familiari dipendevano molto dal lavoro del marito, di professione marinaio. Certo è che anche la sua attività sembra redditizia, almeno a sentire i prezzi del manager. «Tutte le comunioni da domani vengono chiuse a 3.500 euro. Ma io ti posso fare il prezzo vecchio a 2.300. Fammi sapere subito perché dopo non posso fare più niente», dice al telefono con il giornalista abruzzese. «Per un’ora di spettacolo Rita costa circa 5mila euro. Abbiamo anche altri cantanti neomelodici, ma costano qualcosa in meno», spiega Sara Galiani, che coadiuva Pelagalli e si sta occupando del prossimo evento il prossimo 14 marzo al ristorante Altavilla di Elice. «Lei canta 40-45 minuti. Ma è tutto incluso. Lei parla con tutti, fa video e tiktok con tutti», conclude il manager, che si premura del regolare pagamento, «dobbiamo lavorare con fattura perché adesso i giornalisti ci stanno a rompe. E i soldi me li devi portare subito».