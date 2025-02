Teatro San Carlo, arrivano le scuse del maestro Edward Gardner per i coristi «mafiosi»

Aveva affermato, in un'intervista al Times, che il coro era «composto da due famiglie mafiose rivali», scatenando le ire degli addetti ai lavori

«Desidero porgere le mie più sincere scuse agli Artisti del Coro del Teatro di San Carlo di Napoli per le mie recenti dichiarazioni rilasciate in un’intervista al The Times. Nutro profondo rispetto e sincera stima per il Coro e per ciascuno dei suoi componenti». Queste le parole del maestro Edward Gardner, direttore della London Philharmonic Orchestra, in una nota diffusa dal Teatro San Carlo. Gardner aveva affermato, tra l’altro, che il coro del San Carlo «è composto da due famiglie mafiose rivali». «Poco prima del mio arrivo a Napoli sono stato informato di una rissa avvenuta tra due Artisti del Coro appena fuori dal Teatro, che aveva portato al ricovero in ospedale di uno di loro. La notizia mi aveva sorpreso molto. Tuttavia, non era assolutamente mia intenzione suggerire che il Coro avesse legami con la mafia, e sono ben lieto di ritirare questa affermazione. Eseguire insieme la Nona di Beethoven, la scorsa estate a Ravello, è stata un’esperienza significativa che ha messo in luce il talento, la dedizione e il duro lavoro di questa compagine artistica. Mi rammarico profondamente se le mie parole hanno lasciato intendere il contrario, perché ho avuto modo di constatare personalmente la professionalità e l’eccellenza di questo coro. Desidero ribadire quanto apprezzi e rispetti ciascuno dei suoi membri», conclude Gardner.