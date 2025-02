Bollette, l’idea di Meloni per concentrare tutti i sostegni economici nei prossimi tre mesi. E alzare le soglie Isee

Al vertice l'intesa per sostenere in particolare i nuclei familiari numerosi e le aziende energivore. Otto milioni di cittadini coinvolti

A poche ore dal Consiglio dei ministri, il governo è riuscito a trovare la quadra sul tanto atteso decreto bollette, il provvedimento che da settimane tiene con il fiato sospeso milioni di italiani alle prese con l’alto costo delle utenze e che verrà presentato domani, 28 febbraio, in Cdm alle 11.30. «Un altro rinvio non possiamo permettercelo», aveva avvertito senza mezzi termini la premier Giorgia Meloni ai «suoi», dopo aver bocciato la prima bozza del provvedimento che doveva andare nel Cdm di martedì. Lo aveva giudicato «insufficiente» nei sostegni alle fasce più deboli e chiedeva di rinforzarlo. È emersa, invece, “soddisfazione” per il vertice che si è tenuto stasera, iniziato alle 19 e concluso dopo una quarantina di minuti. Seduti al tavolo, la premier Meloni, i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, e i ministri direttamente coinvolti nella stesura del provvedimento, ovvero Giancarlo Giorgetti (Economia), collegato da remoto, Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza Energetica), il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, oltre al sottosegretario Alfredo Mantovano. «Gli interventi – viene sottolineato al termine del vertice – sono il risultato di un lavoro costante, dei ministri competenti condiviso dalle forze politiche di maggioranza, per dare una risposta rapida e mirata a una delle principali preoccupazioni di cittadini e imprese».

Il costo del provvedimento

Per quanto riguarda le risorse a disposizione, il provvedimento prevede «un pacchetto di misure pensato per rispondere alle esigenze di famiglie e imprese italiane», fanno sapere da Palazzo Chigi. Il valore complessivo dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 miliardi di euro, con 1,2 miliardi destinate alle imprese, in particolare alle pmi, a cui andranno circa 600 euro a testa, e alle aziende energivore, a cui spetteranno 700 euro. Il restante, quindi circa 1,8 miliardi, andrà in aiuto a circa 8 milioni di famiglie, con una media di 200 euro a nucleo.

I nuclei familiari coinvolti

Per ridurre i costi delle bollette per i clienti vulnerabili, l’esecutivo starebbe optando per l’innalzamento fino a 25mila euro (a fronte degli attuali 9.530) della soglia Isee che determina l’accesso al bonus sociale, ovvero l’agevolazione statale destinata alle famiglie in condizioni di svantaggio economico o fisico. In questo modo, l’aiuto sarà totale per chi rientra nelle fasce Isee più basse e in percentuali ridotte per tutti gli altri. Si tratta di una soluzione che ricalca quanto fatto nel 2023, quando il bonus venne riconosciuto pieno ai clienti con Isee fino a 9.530 euro e ridotto all’80% per chi aveva un Isee compreso tra 9.530 e 15.000. Il testo dovrebbe prevedere anche delle misure volte a prevenire comportamenti fraudolenti, per garantire la trasparenza delle tariffe e a controllo delle campagne di telemarketing, utilizzate per proporre il cambio tra le tre fasce di mercato.

Le tempistiche

Per quanto riguarda le tempistiche, su cui la premier aveva richiesto un intervento rapido e concreto, che potesse «vedersi nel presente», le misure più consistenti dovrebbero coprire un periodo di tre mesi, mentre altre verranno estese sul lungo termine. «Il Governo continuerà a lavorare parallelamente per ulteriori iniziative di medio-lungo periodo che possano rafforzare ed efficientare il sistema nel suo complesso», hanno fatto sapere fonti di governo. La speranza, in ogni caso, è che il conflitto tra Ucraina e Russia si risolva nel breve termine, in modo che i venti di pace possano influire positivamente sulle quotazioni del gas.

Le imprese

Resta poi in campo, come anticipato da Repubblica, il rinnovo o l’allungamento delle concessioni idroelettriche. Il via libera sarebbe condizionato all’assegnazione al Gestore dei servizi energetici del diritto di ritirare parte dell’elettricità prodotta da questi impianti. Poi, si il governo starebbe puntando anche a sbloccare l’energy release, il meccanismo che assegna elettricità a prezzi calmierati in cambio dell’installazione di impianti da fonti rinnovabili.