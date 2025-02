L’Aquila, donna muore otto mesi dopo l’aggressione di un pitbull. Il figlio: «Il cane ha fatto un massacro»

La signora Villante aveva subito un'amputazione parziale delle braccia. È stata vana la lotta di otto mesi contro le conseguenze dell'aggressione

Margherita Villante, 74 anni, è deceduta ieri all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove era ricoverata in seguito all’aggressione da parte di un pitbull otto mesi fa. Come riporta l’edizione abruzzese del Messaggero, è stata vana la lotta della donna contro le conseguenze dell’attacco del cane che l’aveva privata dell’uso delle braccia. Villante era stata ricoverata lo scorso 16 luglio. Quel giorno, stava aiutando a traslocare la sorella, anche lei residente in una villetta in zona Sant’Elia. Mentre la porta della casa era aperta il, cane della vicina si era avventato su di lei e sulla sorella, entrambe ferite gravemente. La proprietaria del pitbull è già indagata per lesioni gravissime e ora potrebbe dover rispondere dell’accusa di omicidio colposo.

«Il cane ha fatto un massacro»

La donna doveva essere sottoposta a un intervento per l’applicazione di protesi alle braccia parzialmente amputate. Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia, con l’obiettivo di chiarire in che modo l’aggressione è legata al decesso. Il figlio sostiene che fino al 16 luglio la donna fosse in salute. «Mia madre era con mia zia e stavano facendo le pulizie. Quando ha aperto la porta, il pitbull le è saltato addosso facendola cadere, poi l’ha aggredita. Mia zia, nel tentativo di fermarlo, è stata azzannata riportando la frattura di una mano. È stata lei a correre a suonare il campanello della padrona del cane per avvertirla, perché la vicina non si era accorta di nulla. Il cane ha fatto un massacro», ha raccontato Gianluca, figlio della donna.

La dinamica dell’aggressione

Giunta sul posto, la vicina aveva tentato di fermare l’animale colpendolo con una prima con una scopa e poi con una mazza da baseball. Il pitbull aveva aggredito anche lei, anche se in maniera non grave. In seguito alla vicenda erano arrivati il 118 e la polizia locale. Il cane è stato trasferito in una struttura della Asl dell’Aquila. «Quello che ha subito mia madre è un’ingiustizia», ha aggiunto l’uomo, chiedendo che «la vicina paghi caro per quello che ha fatto». Il figlio esclude l’ipotesi che quello della signora Villante possa essere un caso di malasanità.