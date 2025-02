Commerzbank pronta alle barricate contro l’«assalto» di Unicredit: «Renderemo la strada più fangosa possibile»

Il Consiglio di fabbrica dell'istituto tedesco durissimo contro l'Ad Andrea Orcel sul progetto di scalata: «Avrà filo da torcere»

«Stiamo rendendo la strada che Orcel (l’Ad di UniCredit, ndr) deve percorrere nella lotta con noi il più fangosa e profonda possibile». Lo ha detto il presidente del Consiglio di fabbrica di Commerzbank, Sascha Uebel, in un’intervista all’agenzia di stampa tedesca Dpa, a proposito dei tentativi di UniCredit di dare la scalata al capitale della banca tedesca. Da quanto si apprende, il Consiglio di fabbrica «vuole creare il maggior numero possibile di problemi». E anche nelle trattative, di fronte a una eventuale futura acquisizione, «avrà filo da torcere», assicura. La scalata di Unicredit ha mandato nel panico il governo tedesco, con il cancelliere uscente Olaf Scholz che ha parlato di «acquisizione ostile». Concetto ribadito poche settimane fa sull’Economist anche dal prossimo (probabile) Cancelliere, Friedrich Merz, che dovrebbe subentrare all’ex leader Spd dopo la recente vittoria della Cdu/Csu alle elezioni in Germania.

La quota Unicredit in Commerz al vaglio dell’Antitrust tedesca

Due giorni fa UniCredit ha sottoposto l’acquisizione della partecipazione in Commerzbank (la quarta più grande banca della Germania dopo la Deutsche Bank, DZ Bank e KfW) all’esame dell’ufficio federale tedesco per i Cartelli. L’ente – ha fatto sapere sempre Dpa – sta indagando sulle conseguenze relative alla concorrenza alla luce dell’acquisizione di una quota di minoranza di Commerzbank da parte di Unicredit, ha fatto sapere un portavoce dell’ufficio stesso. Unicredit ha quindi notificato l’acquisizione di una quota fino al 29,99% della seconda banca privata tedesca, mantenendosi al di sotto del limite che imporrebbe un’Opa (Offerta Pubblica di Acquisto) obbligatoria. L’Antitrust tedesco ha ora a disposizione fino a un mese per una prima fase dell’indagine e fino a quattro mesi per un esame approfondito dei piani del gruppo bancario con sede a Milano, ha aggiunto il portavoce. Il caso sarà aggiunto all’elenco dei procedimenti in corso dell’ufficio Cartelli lunedì prossimo.

Foto copertina: ANSA / RONALD WITTEK | La vista dell’ingresso della torre degli uffici della Commerzbank a Francoforte sul Meno, Germania, 30 gennaio 2025