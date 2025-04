Belize, tenta di dirottare l’aereo per espatriare. Un passeggero gli spara e lo uccide

L'aereo stava esaurendo il carburante. Il dirottatore ha accoltellato due passeggeri

Un cittadino americano ha tentato di dirottare un piccolo aereo in Belize. Ma è stato ucciso da un passeggero a colpi di pistola. L’aereo Cessna Grand Caravan della compagnia aerea beliziana Tropic Air era decollato la mattina di giovedì 16 aprile da Corozal (nord) con a bordo 16 passeggeri in direzione di San Pedro. Il dirottatore è entrato in cabina di pilotaggio e ha ordinato di cambiare rotta. Akinyela Sawa Taylor, 49 anni, è un ex volontario di guerra che chiedeva di espatriare. L’aereo ha sorvolato l’aeroporto internazionale del Belize per due ore prima di atterrare mentre stava esaurendo il carburante.

L’accoltellamento

A quel punto, secondo i media locali, il dirottatore avrebbe accoltellato due passeggeri. Uno di loro gli ha sparato uccidendolo. Sono rimasti feriti il pilota e due passeggeri. L’ambasciata statunitense in Belize ha espresso rammarico, sottolineando di non aver avuto alcun contatto con il signor Taylor durante il dirottamento e di non essere a conoscenza della sua presenza in Belize. Le operazioni all’aeroporto Philip Goldson sono state temporaneamente sospese, per poi riprendere più tardi nel corso della giornata. Taylor è stato dichiarato morto in un ospedale locale. La polizia ha affermato che in precedenza a Taylor era stato rifiutato l’ingresso nel paese.