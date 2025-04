Trump: «Ridurremo i dazi sulla Cina, ma non a zero»

Il presidente Usa dallo Studio Ovale: «Pechino sarà costretta a raggiungere un accordo. E anche gli altri paesi»

Donald Trump ha detto che «alla fine ridurrà i dazi sulla Cina ma non a zero». Il presidente degli Stati Uniti ammette che la tassa del 154 per cento che gli americani pagano attualmente sulla maggior parte dei beni importati dalla Cina, verrà ridotta in seguito ai colloqui commerciali tra Washington e Pechino.

«Pechino sarà costretta a raggiungere un accordo»

Parlando nello Studio Ovale, dopo una breve cerimonia di giuramento del presidente della Securities and Exchange Commission, Paul Atkins, Trump ha affermato che i colloqui con il paese asiatico «stanno andando bene» perché «tutti vogliono essere coinvolti» nei mercati americani. Ha anche affermato che sia lui che i rappresentanti cinesi potrebbero propendere per eventuali colloqui futuri, ma ha sostenuto che Pechino alla fine sarebbe stata costretta a raggiungere una sorta di accordo. «Alla fine, dovranno raggiungere un accordo, perché altrimenti non potranno farlo con gli Stati Uniti, e noi vogliamo che siano coinvolti, ma devono farlo loro, e anche gli altri paesi devono raggiungere un accordo, e se non lo raggiungono, lo stabiliremo noi», ha affermato.