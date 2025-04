Le reazioni internazionali all’attacco in Kashmir. J.D. Vance: «Travolti dalla bellezza di questo Paese. Le nostre preghiere alla sua gente»

Le parole del vicepresidente degli Stati Uniti dopo la sua visita in India e l'incontro con il primo ministro Modi

«Usha ed io esprimiamo le nostre condoglianze alle vittime del devastante attacco terroristico a Pahalgam, in India. Negli ultimi giorni, siamo stati travolti dalla bellezza di questo Paese e della sua gente. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con loro mentre piangono questo orribile attacco». Queste le parole del vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, che ha espresso le sue condoglianze per le vittime mentre è in visita proprio in India. Il presidente americano Donald Trump ha espresso la sua vicinanza a New Delhi e ha definito l’attacco «profondamente inquietante». «Sono profondamente addolorata per l’attacco terroristico, che ha causato numerose vittime. L’Italia esprime vicinanza alle famiglie colpite, ai feriti, al Governo e a tutto il popolo indiano», ha dichiarato la premier Giorgia Meloni, mentre la Farnesina sta ancora verificando la presenza o meno di un possibile turista italiano. Il primo ministro indiano Narendra Modi, che aveva proprio incontrato Vance giusto ieri, ha telefonato al ministro degli Interni Amit Shah per fare il punto sulla situazione, mentre si trovava in Arabia Saudita per una visita, promettendo che «i responsabili di questo atto atroce saranno assicurati alla giustizia». Modi ha poi interrotto la sua missione per ritornare in patria.

Chi ha rivendicato l’attacco

L’azione violenta è stata rivendicata dal Fronte di resistenza (Trf), ritenuto un gruppo ombra della formazione armata indipendentista islamista kashmira Lashkar-e-Taiba, secondo quanto hanno riferito a News18 fonti dell’intelligence ad alto livello. I ribelli della regione contesa sono impegnati in un’insurrezione dal 1989: chiedono l’indipendenza o l’unione con il Pakistan.

von der Leyen: «L’Europa è al vostro fianco»

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha condannato l’attacco ai turisti nel Kashmir indiano costato la vita ad almeno 26 persone. «Il vile attacco terroristico di oggi a Pahalgam ha rubato tante vite innocenti», ha scritto su X. «Le mie più sentite condoglianze» al premier Narendra Modi e «a ogni cuore indiano in lutto oggi», ha aggiunto. «Eppure, so che lo spirito dell’India è indistruttibile. Rimarrete forti in questa prova. E l’Europa sarà al vostro fianco», ha assicurato.