Papa Francesco, l’arrivo di Meloni che entra in chiesa, i saluti del governo – Video

La premier, dopo l'arrivo in piazza, è entrata nella chiesa per salutare i celebranti

L’arrivo di Giorgia Meloni in piazza San Pietro avviene dieci minuti prima dell’inizio delle cerimonia dei funerali di Papa Francesco. La piazza è stracolma di gente, governo presente quasi al completo.

I saluti di Meloni

La premier appena giunta sul sagrato della chiesa è entrata in chiesa per salutare i celebranti, quindi è tornata alle sedie assegnate al governo italiano. In piazza sono presenti tutte le autorità internazionali, da Donald Trump a Emmanuel Macron, oltre, ovviamente, al presidente Sergio Mattarella.